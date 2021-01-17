4 супер-полезные фишки камеры на iPhone с iOS 14
Для мобильных фотографов.
Увлекаетесь мобильной фотографией? Если у вас айфон с поддержкой iOS 14, то эта небольшая инструкция для вас. Ниже мы расскажем о супер-полезных фишках, которые позволят вам стать настоящим профи при использовании приложения «Камера».
Вперед!
Съемка видео в фото-режиме
Теперь не обязательно переключаться на отдельный режим съемки видео. Все можно сделать прямо из меню «фото». Это удобно и правда экономит время. Просто зажмите кнопку спуска затвора и начнется съемка видео. Сверху таймер (как в полноценном режиме «видео»).
Не хотите держать кнопку? Просто передвиньте ее вправо. Да, работает такая фишка только на айфонах, начиная с iPhone XS.
Съемка фото и видео боковой кнопкой
Видео и фото можно снять с помощью боковой кнопки уменьшения громкости. Простое нажатие делаете фото, зажимаете — вуаля, вы снимаете видео.
Серийная съемка
Серийная съемка теперь возможна с помощью зажатия кнопки увеличения громкости. Но сначала включите эту фишку в «Настройках» → «Камера».
Смена качества видео почти мгновенно
Смотрим вверх, вправо. Там два пункта — для смены разрешения и для смены частоты кадров. Удобно. Больше не нужно лезть в настройки.
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