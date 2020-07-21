5 функций, которые нужно отключить, чтобы iPhone не следил за вами
Это также поможет увеличить время автономной работы iPhone!
Apple отслеживает местоположение владельцев iPhone для улучшения своих сервисов. Не хотите, чтобы iPhone тратил ценный заряд аккумулятора на передачу данных о вашем же местонахождении? Тогда отключите пять функций, о которых мы рассказали в этой инструкции.
Нужно ли вообще беспокоиться об отслеживании?
Apple собирает данные о перемещении пользователей iPhone не с целью слежки. Благодаря получаемой информации компания улучшает свои сервисы, в основном «Карты». В Apple неоднократно заявляли, что собираемые данные хранятся и передаются в строго зашифрованном формате. Перехватить потенциально ценную информацию и воспользоваться ей невозможно.
Тем не менее, многие пользователи iPhone предпочитают не помогать Apple с совершенствованием сервисов. Основная причина заключается даже не в опасении за свою персональную информацию. Немало владельцев iPhone обеспокоены тем, что их смартфоны тратят ресурсы на сбор данных и их последующую передачу. И действительно, перечисленные ниже функции негативно влияют на время автономной работы iPhone.
Какие функции нужно отключать?
Перейдите в меню «Настройки» → «Конфиденциальность» → «Службы геолокации» и в самом низу страницы выберите раздел «Системные службы». На открывшейся странице вам требуется отключить четыре функции: «Анализ iPhone», «Маршрутизация и трафик», «Популярное рядом», «Улучшение карт».
Далее выберите раздел «Значимые места». Для входа в него iOS запросит ввод пароля или подтверждение личности посредством Touch ID или Face ID. Именно в этом разделе iPhone собирает подробную информацию о том, какие значимые места вы посещали. Кроме этого, здесь же собраны все часто посещаемые места. Каждое место можно выбрать и ознакомиться с деталями вашего пребывания там.
Для отключения этой функции достаточно перевести переключатель «Значимые места» в неактивное положение.
Готово! Теперь ваш iPhone не следит за вами, а заодно и не тратит время и ресурсы на ненужные вам задачи.
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