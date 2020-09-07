5 крутых фишек iOS 14

Продолжаем рассказывать о новой операционной системе от Apple.

Предлагаем ознакомиться с новой подборкой полезных нововведений, которые Apple представила в iOS 14. Хотите опробовать новейшую ОС до ее официального релиза? Наша подробная инструкция по установке публичной бета-версии в помощь. Ну и, конечно, изучите предыдущий материал — 10 классных фишек iOS 14.

Миниатюрное окно вызова Сири

Компактное окно вызова голосового помощника очень полезная штука. Siri больше не занимает весь экран айфона. А выглядит вот так:

Отключение точной геопозиции в приложениях

Хотите больше приватности? В iOS 14 появилась функция отключения точной геопозиции для некоторых приложений. Если раньше та же программа прогноза погоды точно знала, где конкретно вы находитесь, то теперь она получит только сведения о стране и городе.

Как отключить тотальную слежку? Очень просто. Заходите в «Настройки» → «Конфиденциальность» → «Службы геолокации». Затем выбираем нужное приложение и передвигаем ползунок «Точная геопозиция» влево.

Запись видео в фоторежиме

Для того, чтобы записать видео, теперь не нужно переходить во вкладку «Видео». Достаточно зажать палец на кнопке затвора. Видео продолжит записываться пока вы не отпустите кнопку.

Данная функция работает на следующих айфонах:

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

2020 iPhone SE (второе поколение)

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

Приложение «Погода» показывает вероятность дождя на неделю на главном экране

В «Погоде» вероятность дождя теперь показывается в % на неделю вперед на главном экране приложения.

Поиск эмодзи

В стандартной клавиатуре эмодзи наконец-то появился удобный текстовый поиск. Для этого в стандартной клавиатуре зажимаем значок планеты, выбираем эмодзи и пишем, например, слово «Солнце». Вот, что выдает айфон:

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