5 крутых фишек приложения «Здоровье» в iPhone

Следим за здоровьем.

Приложение «Здоровье» на вашем айфоне на самом деле очень полезное. И умеет многое. Нужно только вникнуть и разобраться.

Сегодня расскажем о самых полезных его фишках.

1) Уведомления о шуме

«Здоровье» умеет предупреждать, когда уровень шума недопустимо высок. Слушать музыку на громкости выше 90 дБ не рекомендуется. Находится в помещениях, где такой уровень шума, также долго не стоит. И Айфон об этом предупреждает. Просто откройте приложение и прочтите уведомления вверху.

2) Медкарта

Заходим в «Здоровье», нажимаем на иконку учетной записи сверху. Теперь заходим в «Медкарту» и заполняем ее. В случае чего, медработники смогут быстро изучить ее и помочь вам.

3) Счетчик шагов и калорий

Для здоровья нужно много ходить. Это факт! И приложение является также отличным шагомером с расчетом потраченных калорий. Рекомендуется проходить не менее 10 000 шагов в день. Я вот молодец, как видите.

4) Следим за ЧСС

Если у вас есть смарт-часы Apple Watch, то идем по следующему пути «Здоровье» -> «Просмотр» -> «Сердце». Смотрим, как оно бьется. Часто? Плохо. Слишком редко? Тоже мало хорошего. В норме должно быть в покое от 60 до 90 ударов в минуту.

5) Читаем статьи о здоровье

В приложении вы можете прочитать полезные статьи, посвященные здоровью. Тут есть и советы. Очень полезно. Достаточно открыть «Здоровье», пройти в «Обзор», листаем вниз. Вот они, материалы. Вперед, к знаниям!

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