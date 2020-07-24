5 неочевидных способов подстроить свой iPhone или iPad под себя

Оригинальные способы настройки iOS.

Даже без джейлбрейка у пользователей iPhone и iPad существует немало способов для персонализации своего устройства. В этой статье мы расскажем о пяти далеко не самых очевидных, но крайне простых способах подстройки устройства под ваши личные предпочтения.

Измените размер текста

Стандартный размер текста на iPhone и iPad устраивает большинство пользователей, по крайней мере, именно так все думают. Однако стоит лишь раз посмотреть на то, как выглядит шрифт большего или меньшего размера (в зависимости от предпочтений, и, конечно же, зрения), и мнение некоторых людей начинает меняться. Посмотреть как может выглядеть ваш iPhone или iPad с измененным размером текста и применить понравившиеся настройки вы можете в меню «Настройки» → «Основные» → «Универсальный доступ» → «Увеличенный текст». Кроме этого, здесь же, в меню «Универсальный доступ» можно активировать параметр «Жирный шрифт», который так же может прийтись по душе многим (для его применения требуется перезагрузка).

Включите зум

Немногие знают, но приблизить на iPhone и iPad для более пристального изучения, вы можете все что угодно. Например, вы можете увеличить даже фотографии из Instagram, которые по умолчанию в официальном приложении сервиса увеличивать нельзя. Все что нужно сделать для активации возможности зума, это перейти в меню «Настройки» → «Основные» → «Универсальный доступ» → «Увеличение» и включить переключатель «Увеличение». После этого, каждый раз когда вы будете касаться дисплея дважды тремя пальцами, будет активироваться режим зума. Выйти из него можно будет таким же жестом.

Активируйте использование LED-вспышки при предупреждениях

Пользователи iPhone могут активировать мигание LED-вспышки смартфона при поступлении новых уведомлений или звонков. Для включения этой небольшой, но жутко полезной функции нужно перейти в меню «Настройки» → «Основные» → «Универсальный доступ» и в разделе «Слух» включить переключатель «LED-вспышка для предупреждений». Изменения вступят в силу моментально. Отметим, что мигать вспышка вашего iPhone буде только когда смартфон заблокирован.

Оформите кнопки по-особенному

Форму кнопок на своем мобильном устройстве вы так же можете изменить, пусть и большого выбора в виде кнопок нет. Все в том же меню «Настройки» → «Основные» → «Универсальный доступ» активируйте пункт «Формы кнопок» — изменения вы заметите сразу же. Если такая альтернативная форма кнопок вам не нравится, переведите переключатель в неактивное положение.

Настройте особую вибрацию для особых контактов

Для каждого конкретного контакта вы можете выбрать не только свою мелодию звонка, но и особый тип вибрации, причем создать эту самую вибрацию iOS предоставляет возможность лично вам. Перейдите в меню «Настройки» → «Звуки» → «Вибрация» и выберите пункт «Создать вибрацию». После этого задайте новый шаблон вибрации, просто простучав соответствующий ритмический рисунок по экрану, сохраните шаблон и присвойте созданную вибрацию необходимому контакту.

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