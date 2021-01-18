5 полезных советов для владельцев iPhone

Слушайте и запоминайте.

Понедельник день тяжелый. Но наша небольшая подборка советов наверняка поможет вам его скрасить. У вас айфон? Тем более, это важная информация для вас.

Начинаем.

Удалили важный текст случайно? Не беда! Встряхните Айфон

Вы случайно удалили важный для вас текст? Не страшно. Просто встряхните айфон. И все тут же вернется на свои места.

Айфон начал быстро разряжаться? Калибровки аккумулятора в помощь!

Если заметили, что аккумулятор слишком быстро расходует зарядку, просто откалибруйте его. Как? А вот так. Разрядите айфон полностью, пока он сама не выключится. Затем подключите его к зарядному устройству. Как только iPhone включился сам, тут же выключите его. Пусть заряжается выключенным. Например, всю ночь. Всё! Теперь точно будет работать дольше.

Как узнать новый или восстановленный у вас iPhone?

Переходим в «Настройки», выбираем пункт «Основные», далее переходим в «Об этом устройстве» и смотрим на «Модель». Первая буква M? Повезло. В ваших руках новенький айфон. F? Тогда он официально восстановленный самой Apple. Тоже не катастрофа.

Как быстро зарядить Айфон?

Самый простой способ — просто включите авиарежим и режим энергосбережения. Зарядка будет происходить на 25-30% быстрее.

Как узнать, какие приложения «съедают» больше всего зарядки?

Очень просто. Идем в «Настройки», далее в «Аккумулятор», спускаемся вниз и смотрим тут.

Вот они ваши главные пожиратели аккумулятора.

Нравится? Тогда с вас лайк и пятерка.

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