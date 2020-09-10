5 потрясающих фишек iOS 14, о которых вы не знали

О новой iOS можно рассказывать почти бесконечно.

Уже ознакомились с нашими материалами «5 скрытых функций iOS 14», «5 крутых фишек iOS 14» и «10 классных фишек iOS 14»? Новая iOS настолько продвинутая, что мы постоянно находим в ней что-то новое. Мы снова рассказываем вам о крутых функциях iOS 14.

Не знаете, как установить публичную бета-версию (она, к слову, работает почти идеально)? Изучите нашу инструкцию.

Уникальная вибрация

iOS 14 позволяет создать уникальную вибрацию вместо стандартной. Для этого пройдите по следующему пути «Настройки» → «Звуки» → «Рингтон» → «Вибрация» → «Создать вибрацию».

Запускаем запись, касаемся экрана, создавая нужный вам ритм вибрации. Для каждого отдельного контакта можно создать свою эксклюзивную вибрацию.

Шумомер на вашем айфоне

Теперь в iPhone добавлена функция шумомера. Вам больше не потребуются сторонние приложения или смарт-часы Apple Watch Series. Достаточно любой гарнитуры с микрофоном.

Просто добавьте шумомер в панель управления. Как? Заходим в «Настройки» → «Пункт управления» → «Слух», нажимаем плюсик. Шумомер запускаем из панели управления.

Рисование красивых фигур пальцем прямо в заметках

iOS 14 сама исправляет кривые рисунки, нарисованные пальцем в приложении «Заметки». Достаточно задержать палец на мгновение после того, как рисунок готов. Пока что это работает только с простыми геометрическими фигурами.

К слову, данная функция работает и при рисунках на фото.

Теги в фото

Открыв фото и сделав свайп вверх, вы можете поставить подпись (тег).

А затем найти по тегу фото в поиске уже в самом приложении.

Контекстное меню кнопки «Назад»

При зажатии кнопки назад в приложениях (например, в браузере) теперь появляется контекстное меню с различными вариантами навигации.

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