5 самых интересных фишек iOS 14
На что стоит обратить внимание в первую очередь.
Операционная система iOS 14 наконец-то вышла. Это одно из самых значительных обновлений iOS за последние годы. Мы напомним о самых интересных новых функциях последней прошивки для айфонов.
Но для начала вспомним, какие устройства поддерживают iOS 14.
На какие iPhone можно установить iOS 14
Список крайне широк. iOS 14 работает даже на стареньких iPhone 6s.
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE
- iPod touch (7-го поколения)
А теперь перейдем к самым полезным и интересным фишкам. Называем топ-5 новых функций iOS 14:
Виджеты в iOS 14
Виджеты это, возможно, самое долгожданное и радикальное нововведение в iOS 14. Они действительно очень удобные. Ими легко пользоваться.
Просто зажимаем палец на экране, нажимаем на плюсик в правом верхнем углу дисплея айфона и выбираем нужный виджет.
Теперь куда удобнее следить за погодой, не открывая само приложение.
Или за зарядом аккумулятора.
Переводчик в iOS 14
Переводчик в iOS 14 и правда полезный и удобный. Мы подробно рассказывали о том, как им пользоваться в нашей отдельной инструкции. С ней можно ознакомиться здесь.
Использование задней крышки айфона
В iOS 14 можно настроить выполнение команд с помощью тэпов по задней крышки смартфона. В два или три касания. Хотите сделать скриншот, просто постучав по панели айфона? Теперь это просто.
Заходим в «Настройки» → «Универсальный доступ» → «Касание», листаем вниз до опции «Обратное касание», выбираем «Двойное касание» или «Тройное касание». Настраиваем.
Эта фишка работает только со следующими моделями:
- iPhone 8;
- iPhone 8 Plus;
- iPhone X;
- iPhone XS;
- iPhone XS Max;
- iPhone XR;
- iPhone 11;
- iPhone 11 Pro;
- iPhone 11 Pro Max.
Запись видео в режиме фото
Теперь не обязательно переключаться на вкладку видео при открытой камере. Достаточно зажать палец на кружке затвора.
Очень удобно и экономит время.
Компактная звонилка
Теперь, когда вам звонят, экран звонка не занимает весь экран. Теперь он располагается в небольшим виджете в верхней части экрана. Там указывается имя и номер абонента.
Также советуем ознакомиться с другими нашими инструкциями и материалами, посвященными iOS 14.
- Полный обзор iOS 14
- 10 классных фишек iOS 14
- 5 крутых фишек iOS 14
- 5 потрясающих фишек iOS 14, о которых вы не знали
- 5 скрытых функций iOS 14
- «Погода» в iOS 14 получила продвинутые функции
- iOS 14 прокачала «Фото»
- iOS 14 меняет принцип зарядки iPhone с водой в разъеме Lightning
- iOS 14 разбирается с SMS-спамом. Как включить фильтрацию
- 4 фишки, которые не появились в iOS 14. А ведь все хотели
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.