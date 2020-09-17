5 самых интересных фишек iOS 14

На что стоит обратить внимание в первую очередь.

Операционная система iOS 14 наконец-то вышла. Это одно из самых значительных обновлений iOS за последние годы. Мы напомним о самых интересных новых функциях последней прошивки для айфонов.

Но для начала вспомним, какие устройства поддерживают iOS 14.

На какие iPhone можно установить iOS 14

Список крайне широк. iOS 14 работает даже на стареньких iPhone 6s.

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (7-го поколения)

А теперь перейдем к самым полезным и интересным фишкам. Называем топ-5 новых функций iOS 14:

Виджеты в iOS 14

Виджеты это, возможно, самое долгожданное и радикальное нововведение в iOS 14. Они действительно очень удобные. Ими легко пользоваться.

Просто зажимаем палец на экране, нажимаем на плюсик в правом верхнем углу дисплея айфона и выбираем нужный виджет.

Теперь куда удобнее следить за погодой, не открывая само приложение.

Или за зарядом аккумулятора.

Переводчик в iOS 14

Переводчик в iOS 14 и правда полезный и удобный. Мы подробно рассказывали о том, как им пользоваться в нашей отдельной инструкции. С ней можно ознакомиться здесь.

Использование задней крышки айфона

В iOS 14 можно настроить выполнение команд с помощью тэпов по задней крышки смартфона. В два или три касания. Хотите сделать скриншот, просто постучав по панели айфона? Теперь это просто.

Заходим в «Настройки» → «Универсальный доступ» → «Касание», листаем вниз до опции «Обратное касание», выбираем «Двойное касание» или «Тройное касание». Настраиваем.

Эта фишка работает только со следующими моделями:

iPhone 8;

iPhone 8 Plus;

iPhone X;

iPhone XS;

iPhone XS Max;

iPhone XR;

iPhone 11;

iPhone 11 Pro;

iPhone 11 Pro Max.

Запись видео в режиме фото

Теперь не обязательно переключаться на вкладку видео при открытой камере. Достаточно зажать палец на кружке затвора.

Очень удобно и экономит время.

Компактная звонилка

Теперь, когда вам звонят, экран звонка не занимает весь экран. Теперь он располагается в небольшим виджете в верхней части экрана. Там указывается имя и номер абонента.

Также советуем ознакомиться с другими нашими инструкциями и материалами, посвященными iOS 14.

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