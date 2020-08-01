6 дельных советов, как освободить место на iPhone

Если места совсем нет.

У всех ведь такое было — хочешь быстро сделать фото, включаешь камеру, а вместо нее на экране появляется уведомление о нехватке места на iPhone. Борются с проблемой по-разному: кто-то оставляет на смартфоне только самое необходимое, а кто-то покупает модель с максимальным доступным объемом накопителя. Есть еще одно решение — немного покопаться в настройках и освободить место на iPhone без дополнительных затрат.

Избавьтесь от ненужных приложений

Мало верится, что кто-то использует несколько десятков или сотен приложений в день. Получается, хранить их на iPhone тоже незачем. Чтобы пользователь вручную не удалял любимые игры или полезную программу, которая когда-нибудь точно пригодится, в iOS добавили специальную функцию «Сгружать неиспользуемые». Она удаляет со смартфона ненужный владельцу софт, когда на накопителе заканчивается место. Личные данные и документы никуда не деваются, как при обычном удалении. Инженерам и программистам Apple не зря платят зарплату.

Включить функцию можно в меню «Настройки» — «Основные» — «Хранилище iPhone».

Держите фото в iCloud

У каждого пользователя iCloud есть 5 ГБ памяти в облаке. Сюда бесплатно можно загружать документы, резервные копии iPhone и прочие файлы. Однако самое главное — в iCloud можно и нужно загружать фотографии. Более того, лучше всего хранить там оригиналы снимков, чтобы они не занимали место на смартфоне. Да, без подключения к интернету вы не сможете посмотреть снимки, сделанные год назад, но вы скажите, где в 2018 году нет Wi-Fi, 4G или хотя бы edge?

Чтобы оригиналы фото загружались в облако, откройте «Настройки» — «Фото» и отметьте опцию «Оптимизация хранилища».

Не храните музыку локально

С музыкой все так же, как и с фотографиями — она будет играть везде, где есть интернет. Не нужно скачивать ее на смартфон, если памяти осталось несколько сотен мегабайт. Нет смысла автоматически загружать песни, альбомы и списки воспроизведения на накопитель после добавления в медиатеку. Разве что вы живете далеко от цивилизации и это единственный способ быть в курсе последних новинок Apple Music.

Способов освободить место на iPhone с помощью музыкальных настроек несколько. Первый — отключение автоматических загрузок песен и включение функции оптимизации хранилища. Сделать это можно в меню «Настройки» — «Музыка». Второй метод — удаление уже скачанных песен. В этом же разделе параметров откройте вкладку «Загруженная музыка» и избавьтесь от лишнего.

Почистите браузер

Safari со временем собирает много различных файлов и начинает занимать несколько сотен мегабайт. В браузере хранится все: файлы кэша, cookies, а также разные документы и данные сайтов. Если несколько лет не заходили в параметры Safari, наверняка удивитесь, сколько там всего собралось за это время.

Удалите все ненужное, перейдя в «Настройки» — Safari — «Дополнения» — «Данные сайтов». Внизу страницы есть кнопка «Удалить все данные». Нажмите ее, и на iPhone появится немного свободного места.

Следите за свободным местом на iPhone

Вы уже знаете о функции «Сгружать неиспользуемые», но могли не заметить, что смартфон позволяет владельцу самому решать, какой софт можно удалять. Более того, iPhone предлагает две опции на выбор — сгрузить ненужное приложение или полностью удалить его и все данные. Это удобно, если вы точно знаете, какая программа не понадобится в ближайшем будущем.

Откройте «Настройки» — «Основные» — «Хранилище iPhone», найдите нужное приложение и либо удалите его, либо сгрузите на время.

Сбросьте iPhone до заводских установок и настройте с нуля

Удаление с iPhone всех данных и восстановление заводских установок — самый эффективный способ освободить место. После этой процедуры приходится долго настраивать устройство: вводить данные учетных записей, настраивать Touch ID и скачивать любимые приложения. Можно пойти легким путем и накатить резервную копию, но так теряется вся суть — на смартфон снова попадают приложения, которые вы открываете три раза в год, старые фото, документы и прочие файлы.

Чтобы восстановить iPhone до состояния нового, перейдите в меню «Настройки» — «Основные» — «Сброс» и нажмите кнопку «Стереть контент и настройки». Введите код-пароль и подождите, пока с устройства исчезнут все данные.

Используйте сегодняшние советы с умом, и на вашем iPhone всегда будет свободное место. Даже если это старенький iPhone 5s с 16 ГБ памяти.

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