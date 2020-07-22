6 советов для зарядки iPhone в два раза быстрее

Как зарядить Айфон быстрее обычного?

То и дело приходится томиться в ожидании зарядки iPhone хотя бы до 15-20%? Есть несколько эффективных способов по ускорению зарядки любого Айфона. Ускорить процесс зарядки можно в два-три раза, если воспользоваться правильными методами и аксессуарами. В этой инструкции рассказали о ценных советах для того, чтобы заряжать iPhone быстрее.

1. Заряжайте iPhone выключенным

Начнем с базовых советов. Зарядка iPhone в выключенном состоянии заметно быстрее. Это неоднократно доказано.

Разницу по сравнению с обычной зарядкой нельзя назвать огромной. Но даже лишние 5-10% заряда на iPhone — это много, когда смартфон будет нужен в течение целого дня.

? Многие пользователи думают, что iPhone нельзя заряжать выключенным, ведь он автоматически включается. На самом деле можно. Достаточно сперва поставить iPhone на зарядку, а уже после выключать, а не наоборот.

2. Настройте iPhone на зарядку

Если выключать iPhone вам нельзя, например, ждете звонок, то поможет оптимизация настроек для зарядки:

отключите Wi-Fi и Bluetooth в приложении «Настройки»,

уменьшите яркость дисплея до минимума,

включите режим «Не беспокоить» в меню «Настройки» → «Не беспокоить»,

активируйте режим энергосбережения в «Пункте управления» или в меню «Настройки» → «Аккумулятор».

Активация последнего режима — это главное. При включенном режиме экономии энергии iPhone существенно меньше разряжается и блокирует фоновое обновление приложений, которое сильнее всего замедляет зарядку.

3. Снимите чехол с iPhone

Силиконовые и кожаные чехлы негативно влияют на iPhone во время зарядки. Из-за них корпус смартфона нагревается сильнее обычного. Это приводит к ускорению разрядки, в том числе при его зарядке. Тестирования показали, что без чехла зарядка iPhone может выполняться на несколько процентов быстрее, чем с чехлом.

Кроме этого, зарядка iPhone без чехла сохранит жизнь аккумулятору. Он будет меньше нагреваться и благодаря этому медленнее терять свою первоначальную емкость.

4. Не пользуйтесь iPhone на зарядке

Очень многие продолжают пользоваться iPhone на зарядке, делают это на автомате. Но даже если вы не играете на iPhone, а читаете новости или просматриваете ленту Instagram, на аккумулятор идет нагрузка. Если при этом еще и дисплей работает на высокой яркости, скорость зарядки будет существенно уменьшена, несмотря на все прочие приготовления.

Отложите iPhone на время зарядки и вы позволите ему зарядиться быстрее обычного. Помните, что дисплей потребляет заряд аккумулятора iPhone сильнее всего.

5. Используйте мощный адаптер питания: варианты

Главный совет — воспользуйтесь более мощным адаптером питания. Это позволит увеличить скорость зарядки iPhone до двух раз. Причем вне зависимости от того, поддерживает ли ваша модель технологию быстрой зарядки или нет.

Какой зарядный адаптер выбрать? Для безопасной и реально быстрой зарядки iPhone рекомендуется пользоваться моделями от Apple. В официальном магазине компании они весьма дорогие, но у партнеров Apple их можно купить куда дешевле.

⚡Для всех моделей iPhone

Универсальным вариантом для всех моделей iPhone является зарядный адаптер от iPad с мощностью 12 Вт. Номер модели адаптера — MD836ZM/A. Купить такой адаптер можно за 1390 рублей, хотя еще недавно сама Apple продавала его куда дороже.

Стоит ли адаптер своих денег? Абсолютно! Зарядка iPhone действительно ускоряется до двух раз. Причем вне зависимости от модели, будь у вас iPhone 6 или iPhone XS Max.

Причина ускорения крайне проста. Стандартный зарядный адаптер, который идет в комплекте с каждой моделью iPhone, имеет значительно меньшую мощность (5 Вт).

⚡Для iPhone 8/X и новее

Начиная с iPhone 8/8 Plus и iPhone X, смартфоны Apple получили поддержку быстрой зарядки. Вот полный список моделей с ее поддержкой:

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

Однако в комплекте со всеми этими Айфонами не идут нужные аксессуары для того, чтобы заряжать смартфоны быстрее. Да, они комплектуются тем же адаптером мощностью всего 5 Вт! Вот такие в Apple скупердяи.

Для значительного ускорения зарядки этих смартфонов (до трех раз) приобрести нужно два аксессуара. Первый — зарядный адаптер Apple USB-C мощностью 29 Вт, номер модели — MJ262Z/A. Стоит такой 2890 рублей. Дороговато, но когда первые iPhone с быстрой зарядкой только вышли он продавался еще дороже.

Второй аксессуар — это кабель USB-C/Lightning, так как обычный USB/Lightning к мощному адаптеру не подойдет. Метровый кабель стоит дешевле — 1590 рублей. Номер его модели, чтобы точно взять правильный — MQGJ2ZM/A.

Использование этих двух аксессуаров мощнейшим образом ускорит зарядку новых моделей iPhone. Прирост в скорости зарядки будет действительно впечатляющий, до трех раз!

6. Пользуйтесь оригинальными комплектующими

Одни из самых популярных товаров с AliExpress в России — кабели и адаптеры для зарядки iPhone. К сожалению, большинство из них откровенно неудачные.

Зачастую из-за некачественных зарядных аксессуаров с AliExpress скорость зарядки iPhone только снижается. Пользователи в недоумении винят оптимизацию iOS и пытаются отключать какие-то функции, но все тщетно. Никакие настройки не смогут помочь, если скорость зарядки ограничивается кабелем или дешевым адаптером.

Мы настоятельно рекомендуем пользоваться качественными аксессуарами для зарядки iPhone. Это не только позволит заряжать iPhone быстро, но и будет совершенно безопасно.

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