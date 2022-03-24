7 на 100% рабочих способов увеличить время автономной работы iPhone — подойдет для всех айфонов
Много автономности не бывает.
Все мы хотим, чтобы наши айфоны работали на полном заряде аккумулятора дольше. Автономность — один из самых важных параметров для любого смартфона. И любого iPhone. Есть ли по-настоящему рабочие способны увеличить автономность? Да, есть. О таких вам и расскажем.
Поехали!
1) Отключаем автообновление приложений в App Store.
Идем в Настройки → App Store → Обновления ПО. Убираем галочку.
В условиях геополитической турбулентности не то, что не стоит обновлять приложения, это может быть даже опасным. Смело отключайте. Еще и драгоценные проценты заряда сэкономите.
2) Отключаем обновление контента
Заходим в Настройки → далее Основное → и, наконец, Обновление контента.
Если опция включена, приложения обновляют контент в фоновом режиме, автоматически. Для тех же виджетов погоды, данных курсов валют и так далее полезно. Но вовсе не критически важно для пользователя. Заряд зачастую тратиться просто так. Выключайте, не думая.
3) «Сводку уведомлений» в помощь
Надо снова войти в Настройки → там выбрать Уведомления → нажать на Доставка по расписанию.
В сводку можно добавить оповещения от того ПО, которое для вам не слишком важное. Чем полезно? Как экономит заряд? Все просто: экран активируется не так часто, загорается реже.
Да, доступна данная полезная фишка только начиная с iOS 15.
4) Выключите поднятие для активации
Как настраивается? Снова вездесущие Настройки → потом Экран и яркость → и, наконец Поднятие для активации.
Штука совсем не нужная. Отключать рекомендуем всем и каждому. Зачем вас загорающийся экран при поднятии девайса!? Вот и мы о том же. Не нужен!
5) Отключаем геолокацию
Идем в Настройки → нажимаем на Конфиденциальность → выбираем Службы геолокации.
Можете полностью, а можете лишь частично. Некоторые приложения можно отключить, какие-то оставить.
6) Не нужен шагомер? Отключайте.
Идите в Настройки → вновь в Конфиденциальность → и далее Движение и фитнес.
Если для вас не важен счетчик шагов (мне, вот, важен), отключайте. А что если не хочется? Купите Apple Watch, они и будут считать шаги.
7) Включайте режим энергосбережения
Просто свайпните по экрану сверху вниз, и включите режим энергосбережения. Он классно экономит заряд. Значок желтой батарейки, если что.
Полезно? Что прочесть еще?
- Как продлить жизнь аккумулятору iPhone (20+ способов)
- Как сделать Gif из Live Photos на iPhone
- Как изменились цены на смартфоны в России в марте 2022 года — топ-10 предложений
Поделиться ссылкой
❤ Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема.
✅ Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, (Ваш голос будет первым!)