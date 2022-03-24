7 на 100% рабочих способов увеличить время автономной работы iPhone — подойдет для всех айфонов

Много автономности не бывает.

Все мы хотим, чтобы наши айфоны работали на полном заряде аккумулятора дольше. Автономность — один из самых важных параметров для любого смартфона. И любого iPhone. Есть ли по-настоящему рабочие способны увеличить автономность? Да, есть. О таких вам и расскажем.

Поехали!

1) Отключаем автообновление приложений в App Store.

Идем в Настройки → App Store → Обновления ПО. Убираем галочку.

В условиях геополитической турбулентности не то, что не стоит обновлять приложения, это может быть даже опасным. Смело отключайте. Еще и драгоценные проценты заряда сэкономите.

2) Отключаем обновление контента

Заходим в Настройки → далее Основное → и, наконец, Обновление контента.

Если опция включена, приложения обновляют контент в фоновом режиме, автоматически. Для тех же виджетов погоды, данных курсов валют и так далее полезно. Но вовсе не критически важно для пользователя. Заряд зачастую тратиться просто так. Выключайте, не думая.

3) «Сводку уведомлений» в помощь

Надо снова войти в Настройки → там выбрать Уведомления → нажать на Доставка по расписанию.

В сводку можно добавить оповещения от того ПО, которое для вам не слишком важное. Чем полезно? Как экономит заряд? Все просто: экран активируется не так часто, загорается реже.

Да, доступна данная полезная фишка только начиная с iOS 15.

4) Выключите поднятие для активации

Как настраивается? Снова вездесущие Настройки → потом Экран и яркость → и, наконец Поднятие для активации.

Штука совсем не нужная. Отключать рекомендуем всем и каждому. Зачем вас загорающийся экран при поднятии девайса!? Вот и мы о том же. Не нужен!

5) Отключаем геолокацию

Идем в Настройки → нажимаем на Конфиденциальность → выбираем Службы геолокации.

Можете полностью, а можете лишь частично. Некоторые приложения можно отключить, какие-то оставить.

6) Не нужен шагомер? Отключайте.

Идите в Настройки → вновь в Конфиденциальность → и далее Движение и фитнес.

Если для вас не важен счетчик шагов (мне, вот, важен), отключайте. А что если не хочется? Купите Apple Watch, они и будут считать шаги.

7) Включайте режим энергосбережения

Просто свайпните по экрану сверху вниз, и включите режим энергосбережения. Он классно экономит заряд. Значок желтой батарейки, если что.

Полезно? Что прочесть еще?

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