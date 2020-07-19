8 эффективных способов, как сильно продлить жизнь аккумулятора iPhone

Рабочие способы!

Литий-ионные аккумуляторы в iPhone и других современных смартфонах со временем «стареют». Их первоначальная емкость постепенно уменьшается, из-за чего смартфоны начинают работать все меньше и меньше времени на одном заряде. Однако «старение» аккумуляторов можно замедлить различными способами, о самых эффективных из которых мы рассказали в этой статье.

Не перегревайте iPhone

Литий-ионные аккумуляторы не любят сильного воздействия тепла. Эксплуатация или хранение iPhone в условиях повышенной температуры оказывает наиболее негативное влияние на аккумулятор. В частности, снижается емкость батареи, что в итоге приводит к ускорению разрядки смартфона.

Но при какой именно температуре аккумулятору становится плохо? Для многих это станет удивлением, но идеальная температура для батареи iPhone — от 16 до 22 °C. Это подтверждено многочисленными исследованиями литий-ионных аккумуляторов, в том числе выполненных компанией Apple. Оптимальная же температура использования iPhone — до 30 °C.

Разумеется, крепить градусник на iPhone для постоянного отслеживания температуры никто не будет. Но этого и не требуется, достаточно лишь помнить, что iPhone не следует использовать на жаре. И уж точно смартфон нельзя оставлять даже на короткий промежуток времени в очень теплых помещениях или под прямыми лучами солнца.

Не переохлаждайте iPhone

Губителен для аккумулятора iPhone и холод. При температуре 0 °C и ниже в литий-ионной батарее начинают замедляться реакции, из-за чего также снижается емкость аккумулятора.

Зима стремительно приближается, поэтому в следующие несколько месяцев этот совет будет актуальнее всего (больше советов об использовании iPhone зимой). Старайтесь не использовать iPhone на улице в мороз. И речь здесь идет не о сильных морозах, а даже о самых незначительных, когда лично вам температура может казаться вполне комфортной. Для аккумулятора она таковой не является.

Да, ограничивать себя в привычном использовании iPhone может быть некомфортно. Но аккумулятор смартфона благодаря этому точно проработает намного дольше.

Не заряжайте iPhone зарядкой от iPad

Бытует мнение, что iPhone можно заряжать даже мощными зарядными адаптерами от iPad. Сама компания Apple говорит, что так действительно можно делать и не опасаться никаких последствий.

Apple хочется верить, но точно ли зарядка iPhone более мощным адаптером безопасна для аккумулятора? Те, кто хоть раз заряжал iPhone при помощи зарядного устройства от iPad непременно замечал, что смартфон во время зарядки нагревается куда сильнее обычного. Как мы уже написали, повышенная температура губительна для литий-ионных батарей, поэтому перегрев iPhone во время зарядки определенно оказывает пагубное влияние на аккумулятор.

Об этом же предупредили и специалисты авторитетного ресурса Battery University. Они провели ряд тестирований и обнаружили, что емкость аккумулятора iPhone уменьшается из-за зарядки смартфона мощным адаптером от iPad. Причем снижение емкости зафиксировано значительное — всему виной перегрев.

Конечно, iPhone заряжается куда быстрее, если использовать адаптер от iPad или другое мощное зарядное устройство. Но стоит ли ускоренная зарядка емкости аккумулятора? Определенно нет. Лучше заряжать iPhone дольше, но сохранить общее состояние батареи на высоком уровне в течение длительного времени.

Откажитесь от беспроводной зарядки

Если у вас iPhone 8/8 Plus или более новые модели iPhone, которые поддерживают беспроводную зарядку, то этот совет для вас. Во время беспроводной зарядки смартфона теряется до 25% энергии. Она вызывает дополнительное нагревание iPhone, что, в свою очередь, негативно влияет на аккумулятор.

Отключайте iPhone на время зарядки

Еще один простой совет, который поможет снизить пагубное влияние тепла на аккумулятор iPhone. Выключите смартфон после того, как подключите его к зарядному устройству. Процессор и другие компоненты iPhone перестанут работать и нагреваться, что обеспечит идеальные условия для зарядки смартфона. Кроме этого, iPhone зарядится быстрее, даже при использовании штатного зарядного адаптера не самой высокой мощности.

Извлекайте iPhone из чехла во время зарядки

Чехлы для iPhone чаще всего выполнены из силикона или неопрена. Эти материалы приводят к дополнительному нагреву корпуса смартфона во время зарядки, чего допускать нельзя. Просто извлеките iPhone из чехла на время зарядки. Особенно если замечаете, что смартфон сильно нагревается, когда подключен к зарядному адаптеру.

Откалибруйте батарею iPhone

Далеко не все пользователи знают, но существует способ, позволяющий откалибровать аккумулятор iPhone, доказанный специалистами Battery University. Это не только повышает время автономной работы здесь и сейчас, но и положительно влияет на общее состояние батареи.

Для того, чтобы откалибровать аккумулятор iPhone:

Шаг 1. Полностью разрядить аккумулятор.

Шаг 2. Оставьте iPhone выключенным на несколько часов (оптимально — на ночь).

Шаг 3. Подключите iPhone к зарядному устройству и не отключайте в течение не менее пяти часов. Даже после того, как заряд аккумулятора станет равен 100%. Лучше всего выключить iPhone, пока он находится на зарядке.

После выполнения этого несложного, но затратного по времени процесса калибровка аккумулятора iPhone закончена. Выполнять эту процедуру желательно каждые 3-4 месяца. Благодаря этому iPhone будет работать дольше в автономном режиме, а аккумулятор будет медленнее расходовать свою общую емкость.

Держите заряд аккумулятора iPhone выше 60-80%

Ранее мы писали об исследованиях, которые доказали, что емкость литий-ионных аккумуляторов снижается медленнее, если держать их заряд выше 60-80%. Не так давно эксперты Battery University в очередной раз доказали это, проведя масштабное тестирование.

Они определили опытным путем, что если разряжать аккумулятор на 100%, то его срок службы составляет 300-500 циклов заряда. Если же держать заряд аккумулятора выше 80%, то количество полных циклов заряда равно 2500!

При этом, специалисты Battery University проводили тестирование не только на iPhone, но и на других смартфонах с литий-ионными аккумуляторами. Во всех случаях результаты оказались идентичными.

Для многих держать заряд аккумулятора всегда выше 60-80% крайне сложная задача. Однако это один из самых эффективных способов продления срока службы аккумулятора.

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