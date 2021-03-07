А вы знали, что экран Айфона может быть чёрно-белым? И это продлит время работы на полдня!

Монохромный дисплей снова в моде.

Всем привет, мы привыкли к красивому и яркому изображению на iPhone. Но у нас есть возможность включить тёмную тему и даже вообще сделать его чёрно-белым. А это может быть полезно и удобно очень многим. Речь пойдёт про настоящий монохром. Не переключайтесь!

Почему вам это вообще нужно? Есть сразу несколько причин:

Экономия заряда. Это так же полезно для батареи, как и тёмная тема. Магии никакой: меньше цветов – меньше расхода зарядки. К тому же вы не выкручиваете подсветку на максимум, поскольку на чёрном фоне цветастые иконки видны лучше, да и сам чёрный/тёмный фон не нуждается в дополнительной яркости.

Это так же полезно для батареи, как и тёмная тема. Магии никакой: меньше цветов – меньше расхода зарядки. К тому же вы не выкручиваете подсветку на максимум, поскольку на чёрном фоне цветастые иконки видны лучше, да и сам чёрный/тёмный фон не нуждается в дополнительной яркости. Забота о вашем зрении . В монохромном режиме использование Айфона похоже на чтение старой чёрно-белой газеты.

. В монохромном режиме использование Айфона похоже на чтение старой чёрно-белой газеты. Меньше зависеть от смартфона. Эти оттенки серого помогут меньше смотреть на экран. Например: я стал смотреть на экран телефона только по необходимости. Про Инстаграм вообще забыл! Этот способ действительно работает.

Как включить чёрно-белый режим: «Настройки» => «Универсальный доступ» => «Дисплей и размер текста» => «Светофильтры» => «Оттенки серого».

Стоит ли вообще пользоваться Оттенками серого? Если мы говорим, про заботу о зрении и сокращении зависимости от экрана, то 100% стоит. А если говорить только про экономию энергии, то пользоваться нужно на 300%. Почему? В монохроме мой телефон живёт дольше на 3-4 часа, а в монохроме + режим энергосбережения – на 10 часов. У меня iPhone 11 с состоянием аккумулятора 99%. Как вам проверить состояние аккумулятора: «Настройки» => «Аккумулятор» => «Состояние аккумулятора».

Важно: меняется только изображение, а не картинка в принципе. То есть сделанное вами фото всё равно будет цветным. Скриншоты я делал с активированным чёрно-белым режимом, но вы и сами видите, что скрины цветные.

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