Айфон бесплатно. Где дают, а где развод?

Айфон бесплатно не раздают! Или все-таки раздают?

Получить Айфон бесплатно — мечта миллионов. Очень многих эта мечта ведет прямо в лапы мошенников, которые с каждым годом придумывают все новые способы обмана доверчивых людей. Реально ли на самом деле получить Айфон бесплатно? В этой статье предупредили наших читателей о популярных в наше время способах развода, связанных с «халявными Айфонами», а также поделились несколькими рабочими методами получения iPhone бесплатно. Да, они существуют.

Айфон бесплатно? Главные способы развода

Желающих получить iPhone «за просто так» по-настоящему много. Если вы бдительны по жизни и свято верите, что бесплатный сыр только в мышеловке, то вы будете поражены количеством людей находящихся в поисках халявы.

В «Яндекс» и Google каждый месяц поступают миллионы запросов о том, где и как получить бесплатный iPhone. Еще больше интересующихся халявой в социальных сетях, особенно во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Instagram.

Поэтому именно там и промышляют мошенники. Начнем с разбора самых часто используемых методов обмана наивных искателей бесплатностей.

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Раздача «ненужных» Айфонов

Самый популярный и плодоносный для мошенников способ развода. Метод до боли простой, но эффективный.

В соцсетях появляется «мажорик», который решает разыграть свой «старый iPhone 7» среди случайных пользователей. Такое решение объясняется покупкой новой модели и неохотой «возиться с Авито».

На странице у такого «мажорика» обычно различные «подтверждения» статуса. Фотографии дорогих машин, экзотических мест и тех же Айфонов. Все это делается для того, чтобы пользователи поверили в то, что у человека действительно «денег куры не клюют» и отдать iPhone 7 первому встречному для него ничего не стоит.

В последнее время подобные «раздачи» происходят также в специальных группах с названиями вроде «Отдам даром». Изначально такие группы задумывались с благой целью взаимопомощи пользователей друг другу, но уже не первый год они заселены мошенниками.

Происходит ли «раздача» с личной страницы или из группы, это всегда обман.

Мошенники собирают наивную аудиторию и отправляют каждому поставившему лайк или сделавшему репост пользователю сообщение с поздравлениями с победой. Бесплатный Айфон ваш!

Остается только одно «но» — нужно оплатить доставку. Казалось бы, на этом этапе каждый поймет, что столкнулся с разводом. Однако многие ослепленные халявой пользователи, чаще всего из подрастающего поколения, не замечают подвоха и оплачивают «доставку». Сразу после этого мошенник блокирует обманутого пользователя и продолжает переписку с другими потенциальными жертвами.

Не попасться на такие уловки просто. Достаточно помнить, что все это — развод чистой воды.

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Айфон за репост

Похожий способ обмана в социальных сетях, который применяется не менее активно. И здесь схема элементарная.

Мошенники запускают конкурсы с Айфоном в качестве главного приза. Розыгрыши ежедневно появляются в огромном количестве групп, пабликов и даже на персональных, но раскрученных страницах.

Подавляющее большинство таких конкурсов — мошенничество.

Розыгрыши создаются либо для накрутки подписчиков в группу, либо для попытки развода участников на оплату доставки, прямо как в первом способе.

И способ работает как часы. Отдельные группы во «ВКонтакте» накручивают таким образом миллионы подписчиков. После уже раскрученная группа с аудиторией переименовывается и продается за немалые деньги.

С лета 2019 года подобных фальшивых конкурсов для накрутки подписчиков будет проводиться еще больше, будьте бдительны. Администрация «ВКонтакте» разрешила официальную продажу и покупку сообществ. Теперь развиваемые обманным способом группы будет легче продавать. А значит интерес мошенников к раскрутке групп через конкурсы вырастет.

Конечно, есть и честные конкурсы, которые позволяют получать Айфон бесплатно. Такие проводят крупные сообщества или ресурсы, которые дорожат своей репутацией. Например, мы, Apple-iPhone.ru. Мы разыгрывали Айфон и множество других гаджетов в нашей группе во «ВКонтакте». Все максимально прозрачно, с прямой видеотрансляцией процесса розыгрыша.

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Айфон за опрос

С 2018 года в рунете стал активно применяться новый способ мошенничества, связанный с Айфонами. На просторах Сети начали появляться рекламные объявления и баннеры якобы от Google, Facebook и других американских компаний о проведении платных опросов.

В объявлениях сообщается, что корпорациям необходимо узнать мнение россиян по различным вопросам для улучшения алгоритмов контекстной рекламы. И другие причины в подобном духе.

В качестве вознаграждение за прохождение опроса «корпорации» предлагают дорогие гаджеты, в том числе Айфоны.

Развод заключается в том, что после прохождения опроса пользователя просят оплату доставки iPhone или, что еще хуже, установку специального приложения на смартфон. Приложение оказывается вредоносным. Оно переводит деньги с банковского счета жертвы.

Опасность этого способа в том, что зачастую сообщение о проведении «платного опроса» появляется в виде баннера на сайтах, которым пользователи доверяют. Из-за этого бдительность усыпляется.

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Поиск владельца потерянного Айфона

Этот способ развода чаще всего применяется в пабликах городов, на различных городских порталах и сайтах объявлений.

Суть способа. Мошенник пишет, что нашел iPhone в таком-то районе и хочет вернуть его владельцу. В погоне за наживой жертвы попадаются на крючок сами.

Желающие получить Айфон бесплатно, которых, как мы выяснили, реально много, пишут мошеннику от лица «реального владельца» смартфона.

Мошенник прикидывается «дурачком» и просит подтвердить факт обладания устройством крайне легкими вопросами. Например, спрашивает какого цвета iPhone и что изображено на заставке. При этом на фотографиях в объявлении смартфон обязательно показывается со всех сторон, в том числе со включенным экраном, чтобы заставку было видно.

Чаще всего мошенник общается с жертвой от лица добродушной девушки. Под конец общения «она» выдает что-то вроде: «Ух, ну да, вроде ваш айфошка 🙂 Ура! Нашелся хозяин!». Делается все возможное для того, чтобы жертва поверила в наивность мошенника. Хотя на самом деле все наоборот.

Дальше дело остается за малым. От жертвы требуется заплатить небольшое вознаграждение за старания нашедшего телефон.

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Бесплатные «карженные» Айфоны

Самый свежий способ развода из всех, поэтому для многих неизвестный.

Мошенники предлагают жертвам получение «карженных» iPhone бесплатно или за «сущие копейки». Используя данный метод, злоумышленники полагаются на таинство и необычность понятия «карженного» iPhone.

? Кардинг — покупка товаров по чужим пластиковым картам. Приобретенные таким образом товары и называются «карженными».

Впервые сталкивающиеся с понятием «кардинг» потенциальные жертвы выходят за прояснением термина в интернет. Там они узнают, что оказывается действительно есть способ покупки товаров на чужие взломанные карточки «откуда-то из Америки». За счет этого люди и попадаются в ловушку мошенников.

«Карженные» Айфоны предлагаются к получения бесплатно (нужно оплатить только доставку, классика) или с огромной скидкой до 90%. Якобы продажа карженной техники — дело опасное, поэтому и такая большая уценка, чтобы не рисковать, объясняют ситуацию «кардеры».

Если человек все-таки идет на поводу у мошенников и отправляет деньги, они моментально пропадает. Никаких «карженных» iPhone у них нет.

Да и в целом в рунете нельзя найти «карженную» технику в открытой продажи. Не ведитесь на это.

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«Американские сайты» с подарками за задания

В интернете можно встретить множество сайтов, которые обещают ценные подарки за разные задания. Например, можно получить Айфон бесплатно за приглашение на сайт нескольких друзей по реферальной ссылке. Или за переходы по определенному количеству ссылок.

Пик этого способа развода пришелся на конец нулевых. Тогда процветали такие сайты, как FreebieJeebies. Полностью на английском, с огромной надписью «FREE iPhone», он привлекал российских любителей халявы. Уровень компьютерной грамотности в то время был значительно ниже, чем сейчас. Обманутых людей было много.

Впрочем, и в наше время таких сайтов не мало. Обходите их стороной. Нет таких заданий в интернете, за которые бы вам бесплатно прислали iPhone X.

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Игровые аукционы

Игровые аукционы — схожая с предыдущим методом, но уже современная напасть. Из последних крупных игровых мошеннических аукционов можно вспомнить get4free, сейчас, к счастью, почивший. Создатели сервиса увели немало денег у честных, но слишком доверчивых россиян.

Суть обмана простая. Есть сайт, на котором проводятся игровые аукционы. Чаще всего пользователям предлагается поиграть в какую-либо простейшую игрушку, тем самым заработав кредиты. После виртуальные денежки можно потратить в аукционе. «Призами» становятся Айфоны, Айпэды, ноутбуки и другая техника.

Никаких призов, конечно же, не существует. В первую очередь, жертвы приносят деньги создателям лохотрона пока перемещаются по сайту и играют в местные игры. Попавшиеся на крючок плотно еще и перечисляют реальные деньги прямиком на кошельки мошенников. За доставку или в качестве оплаты части выигранного за виртуальные монетки Айфона.

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Бесплатные Айфоны с таможни

Относительно редкий способ, тем не менее, он встречается и доверчивые люди на него попадаются. Время от времени в соцсетях, мессенджерах, на форумах происходит рассылка сообщения о конфискации крупной партии iPhone на таможне.

Выдающий себя за сотрудника таможни человек говорит: «Куда мне девать все эти Айфоны?! Буду раздавать вам, добрые люди». И начинает раздачу. Зачастую для участия в «щедрой раздаче» не нужно делать даже репостов и ставить лайки. «Достаточно ответить под постом и вы в деле».

Попавшиеся на уловку пользователи обрабатываются уже знакомой схемой — их просят заплатить за доставку. «Не буду же я, бедный работник таможни, платить за доставку сотни айфонов сама!». Примерно так возмущается мошенник, выдающий себя за работника таможни.

Чтобы не попасться на этот развод достаточно не отключать голову. Сотрудники таможни не забирают себе конфискованные Айфоны. По крайней мере сотнями.

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Как получить Айфон бесплатно — реальные способы

Конкурсы от проверенных сайтов/блогеров

Настоящие конкурсы с Айфонами в качестве призов существуют. Мы регулярно устраиваем такие в нашей группе во «ВКонтакте». Другие крупные веб-ресурсы, YouTube-блогеры, звезды в Instagram тоже это делают.

Вокруг на самом деле много настоящей халявы, включая iPhone. Нужно лишь участвовать в правильных конкурсах.

Конкурс устраивает неизвестная группа без сайта? 99% это развод.

99% это развод. Розыгрыш проходит у топового YouTube-блогера? Можно смело принимать участие, он не будет жертвовать своей репутацией из-за пары смартфонов.

Подходите критически к участию в конкурсах. Смотрите не проводил ли сайт или группа розыгрыш ранее, как именно происходил процесс выбора победителя и т.д. И когда вам улыбнется удача (а без этого Айфон бесплатно не получить), организатор конкурса не обманет.

Акции от крупных брендов и банков

Ведущие бренды и банки проводят самые честные конкурсы. Они не рискуют своей репутацией в наше время, когда любой пользователь может раздуть в интернете настоящий скандал из-за неполученного приза.

Айфоны постоянно разыгрываются крупными брендами. Нужно следить и принимать участие. Не обманут. Правда стоит понимать, что желающих получить бесплатный Айфон в таких конкурсах множество. Должно повезти.

Розыгрыши от властей

Наши власти любят разыгрывать технику Apple. Особенно часто iPhone и iPad становятся призами на выборах.

По итогам выборов в 2018 году сотни счастливчиков получили бесплатные iPhone X. За обычное селфи на избирательном участке! Мы связывались с одним из победителей. Он подтвердил, что смартфон ему отдали без проблем с задержкой в пару недель.

Другими словами, попытать удачу в акциях от правительства можно.

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Подводим итог. Халява есть?

Что же в итоге? Айфон бесплатно получить можно. Но сделать это можно только благодаря удаче, в результате победы в конкурсе от проверенного организатора.

Никакие опросы, раздачи и «сливы с таможни» не дают возможности получить iPhone бесплатно. Да вообще что-либо бесплатно получить с этого нельзя. Остерегайтесь мошенников и помните, что «бесплатный iPhone только в мышеловке».

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