Айфон не заряжается до 100%: что делать? 6 советов

Полезно для каждого.

Всем привет, со временем iPhone начинает быстрее разряжаться. К этому мы привыкли и реагируем спокойно. Но бывает, что Айфон не заряжается до конца. Например, останавливается на 96% и не доходит до 100. Хоть всю ночь заряжайте. Что делать в этом случае? Продавать? Чинить? Разберёмся вместе. Поехали!

Способ №1. Жёсткая перезагрузка Айфона. Это может помочь, если проблема в небольшом системном сбое.

Для iPhone без кнопки Home или с сенсорной кнопкой (iPhone 7 и новее): на включённом Айфоне нажать на кнопку увеличения громкости => нажать на кнопку уменьшения громкости => надолго зажать кнопку включения. Сперва появится обычный «ползунок» с выключением. Не отпуская кнопку, дождитесь логотипа Apple. Теперь можете отпускать. Такая процедура не может удалить данные с телефона, это просто экстренная перезагрузка и всё.

Для iPhone с физической кнопкой Home (Айфон 6S и более взрослые): одновременно зажимаем кнопки питания и Home. Не отпускаем до появления логотипа с яблоком.

Способ №2. Калибровка аккумулятора. Если вы давно не выключали или не разряжали свой Айфон полностью, то это может помочь. Что делаем: полностью разряжаем телефон и даём так полежат не менее 10 минут. Затем полностью заряжаем, старайтесь как можно меньше использовать Айфон во время зарядки. Проверьте уровень, до которого зарядился iPhone. Если даже не дошёл до 100, то всё равно должен накопить больше, чем до калибровки. Важно: если процент вырос, но всё равно не 100: не повторяйте процедуру. Полные разрядки вредят аккумулятору, подождите какое-то количество времени и повторите, если уж решили.

Способ №3. Замена адаптера. Этот способ пригодится очень многим. Блок зарядки выходит из строя: начинает греться, выдавать меньший ток. Такое может произойти, даже если вы используете только оригинальную зарядку. Если ей уже много лет, то это повод задуматься. Ещё: неоригинальные зарядки могут быть слишком медленными. Например: нашли дома какой-то адаптер, а он был в комплекте к очень старому телефону или для какого-то другого гаджета, которому достаточно 0,5А. Напомню, что штатный айфоновский блочок выдаёт 1А.

Способ №4. Замена кабеля. Здесь всё просто: если оригинальный кабель очень старый или повреждённый, то попробуйте заряжаться другим. Важно: при покупке неоригинальных шнурков, не покупайте самые дешёвые варианты из перехода. А лучше выбирайте известные бренды: Rock, Hoco, Ugreen и другие. Почему: ноунеймы могут не пропускать нужный ток; могут нагреваться, чем вредят телефону.

Способ №5. Пришло время заменить аккумулятор. Если ваш iPhone уже немолод и показывает максимальную ёмкость менее 70%, то вполне вероятно, что дело именно в нём. Как узнать оставшуюся ёмкость аккумулятора: «Настройки» => «Аккумулятор» => «Состояние аккумулятора».

Способ №6. Обратиться в сервис. Это хороший вариант, ведь дело может быть не только в аккумуляторе, а ещё в коннекторе зарядки или внутреннем контроллере.

Вот ещё несколько полезных статей: Airpods быстро разряжаются: что делать; Что делать, если уронили телефон в снег; Как заставить Face ID распознавать вас в маске. Всем лайк!

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)