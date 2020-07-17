Что такое сертификация MFi? Есть ли MFi на AliExpress? Как отличить подделку?

Подробный гайд.

Вы определенно замечали, что на многих аксессуарах есть стильный логотип сертификации Made for iPhone. Что на самом деле она означает и какие от нее плюсы? Есть ли аксессуары с официальной сертификацией Apple на AliExpress по адекватным ценам или там одни подделки? В этом подробном гайде об MFi дали ответы на все интересующие вопросы.

Что такое сертификация MFi

MFi — программа сертификации, созданная Apple для производителей аксессуаров. Чтобы чехол или зарядный кабель получил сертификацию MFi, он должен соответствовать огромному перечню требований Apple.

? MFi означает Made for iPhone/iPad/iPod/Apple Watch — «Создано для iPhone/iPad/iPod/Apple Watch».

Производители аксессуаров жаждут получить MFi. Сертификация дает возможность продажи аксессуаров на ведущих торговых площадках, включая интернет-магазин самой Apple. Впрочем, до своего онлайн-магазина Apple допускает далеко не всех. Только лучших, например, там не первый год успешно торгует своими весьма дорогими аксессуарами компания Belkin.

Почему MFi — это важно для пользователей

Но не только для производителей чехлов важна сертификация. Для обычных пользователей иконка MFi на упаковке с зарядным адаптером или кабелем — это знак того, что с аксессуаром не будет проблем.

Apple предоставляет сертификацию MFi лишь убедившись, что производитель действительно создает качественные аксессуары. Компания не просто смотрит на их внешний вид и работоспособность. Она запрашивает у своего потенциального партнера кучу бумаг с результатами тестов, заключениями экспертов по используемым материалам и т.д.

?Другими словами, MFi — это реальный знак качества.

Самым ярким примером важности MFi для пользователей, безусловно, является известная ошибка с зарядным кабелем. Кабели без сертификации могут совершенно внезапно не подключить iPhone к компьютеру, выдав сообщение «Этот аксессуар, вероятно, не поддерживается».

Имеющий сертификацию MFi кабель никогда подобного не выкинет.

MFi-аксессуары — дорогие. Это миф

Из-за компаний вроде Belkin или Native Union, у многих пользователей сложилось мнение, что MFi-аксессуары крайне дорогие. На самом деле есть множество производителей, которые выпускают недорогие, а в некоторых случаях откровенно бюджетные аксессуары для устройств Apple с официальной сертификацией. Их много даже на AliExpress.

MFi-аксессуары на AliExpress. Стоит ли доверять? Как отличить подделку?

Продавцы на AliExpress могут привирать в названии товара и его описании. Например, писать, что чехол или кабель MFi, хотя на самом деле это поделка, собранная на коленке без ведома Apple. Ну и действительно, что стоит продавцу добавить к названию аксессуара три волшебные буквы MFi и сильно поднять продажи?

❗ К счастью, можно проверить любой MFi-аксессуар и любого производителя. Прямо на сайте Apple есть специальный сервис для проверки. Пользоваться им крайне просто.

Например, мы нашли симпатичную флешку от бренда Ugreen на AliExpress. Написано, что MFi. Переходим на сайт, выбираем поиск по брендам и проверяем самого производителя. Точно, оказывается китайская компания Ugreen имеет сертификацию MFi:

Фактически это полное подтверждение тому, что производитель проверенный. Тем не менее, мы решили проверить конкретную флешку на сайте Apple по номеру модели, мало ли. Найти ее в списке не составило труда, полный MFi.

Таким образом можно проверять любые аксессуары с AliExpress на соответствие сертификации MFi. И мы настоятельно рекомендуем это делать.

Многие продавцы на AliExpress недобросовестные, и указывают, что их товары имеют сертификацию MFi, хотя на самом деле это не так. Это обман, причем серьезный, но Apple, конечно же, не может разобраться с каждым китайским продавцом, желающим наживы.

❗ Только на первой странице поисковой выдачи AliExpress по запросу «кабель MFi» мы столкнулись с десятью (!) продавцами, у которых на самом деле нет сертификации MFi. Но пишут, что есть.



Проверка конкретного товара и его производителя на сайте Apple занимает секунды. Тем не менее, вот небольшой список брендов, которые выпускают качественные аксессуары для iPhone и другой техники Apple с сертификацией MFi:

Есть на AliExpress

Нет на AliExpress

Belkin

FuseChicken

Anker

Mophie

LifeProof

Native Union

Spigen

Biaze

Lemfo

Какие бывают MFi-аксессуары

Apple обязует производителей получать сертификацию на все типы аксессуаров, в которых используются эксклюзивные технологии компании. Вот полный список технологий, которые могут применяться в MFi-аксессуарах:

Lightning и 30-pin (зарядные кабели, док-станции и т.д.),

AirPlay (колонки),

Технология аутентификации («умные» замки),

HomeKit (устройства «умного» дома),

Магнитный зарядный модуль (беспроводные магнитные зарядки для Apple Watch),

Конфигурация Wi-Fi (роутеры),

CarPlay (автомобильные системы),

Технология игрового контроллера MFi (игровые контроллеры),

Технология слуховой аппаратуры MFi (слуховые аппараты).

Не все MFi-аксессуары становятся популярными и востребованными для пользователей. Например, игровые контроллеры для iPhone и iPad не стали хитами. Их доступность оказалась очень низкой, а цены высокими. Отметим, что совсем скоро это уже не будет важно, так как в iOS 13 к iPhone, iPad и iPod touch можно будет без проблем подключить геймпады от PlayStation 4 и Xbox One S.

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