Exif в «Фото» и редактор Воспоминаний в iOS 15 — как пользоваться?

Попробуем.

В iOS 15 появился встроенный редактор Воспоминаний (очень удобный, к слову), а также возможность посмотреть Exif-данные снимков без всяких сторонних приложений.

Показываем, как все это выглядит.

1) Для начала делаем снимок.

2) Затем заходим в приложение Фото. Нажимаем внизу значок i.

3) Смотрим. Как видите, показывается всё. Включая смартфон, на который сделан кадр, разрешение, ISO и прочее, прочее.

4) А в Воспоминаниях?

5) Тут можно добавить музыку. Вон он значок слева внизу.

Какая вам нравится.

6) Наложить фильтр.

Неплохо.

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