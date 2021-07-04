Exif в «Фото» и редактор Воспоминаний в iOS 15 — как пользоваться?
Попробуем.
В iOS 15 появился встроенный редактор Воспоминаний (очень удобный, к слову), а также возможность посмотреть Exif-данные снимков без всяких сторонних приложений.
Показываем, как все это выглядит.
1) Для начала делаем снимок.
2) Затем заходим в приложение Фото. Нажимаем внизу значок i.
3) Смотрим. Как видите, показывается всё. Включая смартфон, на который сделан кадр, разрешение, ISO и прочее, прочее.
4) А в Воспоминаниях?
5) Тут можно добавить музыку. Вон он значок слева внизу.
Какая вам нравится.
6) Наложить фильтр.
Неплохо.
Читаем еще:
- Какой смартфон купить в июле 2021 года — модели на любой вкус и кошелек
- Spotlight в iOS 15 научили отлично искать в «Фото» — показываем
- Теги в «Заметках» в iOS 15 это и правда полезно — как пользоваться
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.