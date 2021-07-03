Фокусирование в iOS 15 — что это такое, как пользоваться

Одна из главных новых фишек.

Режим Не беспокоить из предыдущих iOS вырос в iOS 15 в Фокусирование. Переименовали его не просто так. Это действительно куда более продвинутая вещь, реально полезная штука, которой все мы будем так или иначе пользоваться.

Расскажем подробнее.

Теперь вы можете не просто отключить вызовы или входящие уведомления на нужное вам время, но также настроить различные сценарии для определенных ситуаций, контактов и приложений.

В стандарте мы видим три типа Фокусирования:

1) Сон. Вы не будете получать уведомления от людей и приложений. Посмотрите ниже.

2) Личное время.

В этом случае предлагаются настройки — настраиваем уведомления от важных для вас людей и необходимых приложений.

Например, от Мамы и Instagram.

3) Работа.

Аналогично личному времени, но только для рабочих контактов и рабочих приложений. Тут веберем нужные контакты и приложения. Без почты и WhatsApp точно не обойтись.

Нажав + в верхнем правом углу, вы также можете создать (а после уже настроить) дополнительные пользовательские режимы.

И назвать их, разумеется так, как вам нравится.

Например, выходные.

В общем, классная штука. И по-настоящему полезная.

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