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Instagram не работает? Не беда — VPN для Инстаграма в помощь, как настроить?

14 Мар, 2022

Instagram не работает? Не беда — VPN для Инстаграма в помощь, как настроить?

Проблемы с инстой? Поможем.

Как и предполагалось, 14 марта все проснулись, а Инстаграма нет. Катастрофа? Не-а. Мы нашли способ заставить его работать. Простой, быстрый и максимально удобный. Даже на айфоне. О чем речь? О VPN’е.

Что делаем?

1) Идем в App Store. Находим там приложение VPN Мастер.

2) Качаем.

3) Платная версия вовсе не обязательно. Бесплатной для Инсты хватит.

4) Заходим в Настройки. Видите сразу ниже Режим Модема? VPN. Туда и идем.

5) Личный VPN -> Статус -> Подключено.

6) Открываем Инстаграм. Вуаля! Все работает.

Да, VPN Мастер открывает доступ с Айфона и к Фейсбуку, и к остальным заблокированным в РФ сервисам.

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2 комментария

  1. Александр:
    14.03.2022 в 11:56

    И Вуаля! ваши банковские карты и переводы утекли в сеть . Ваши пароли знает теперь даже дворник Вася . Ваши запросы и переписка слиты , всем кто захочет . А главное вы нарушаете закон России и пользуетесь запрещёнными экстремистскими ресурсами лишение свободы до -15 лет . Ну и в принципе можете больше себя не бить в грудь и не кричать я патриот , так как вы просто продались за пару попок в инете честь своей страны.

    • Алексей Городецкий:
      14.03.2022 в 12:43

      Пивоваров (Редакция) проводил в своём Телеграм-канале опрос. В нем приняли участие более 245 тысяч участников. 56% выбрали пункт «Остаюсь в Instagram с VPN». Наши Инстаграм-подписчики почти все тоже остались в Инстаграм через VPN.

      Российским законодательством не установлена ответственность за наличие аккаунтов в социальных сетях, заявил РБК председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в ответ на вопрос о последствиях для пользователей в случае признания компании Meta (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организацией.

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