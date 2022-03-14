Instagram не работает? Не беда — VPN для Инстаграма в помощь, как настроить?
Проблемы с инстой? Поможем.
Как и предполагалось, 14 марта все проснулись, а Инстаграма нет. Катастрофа? Не-а. Мы нашли способ заставить его работать. Простой, быстрый и максимально удобный. Даже на айфоне. О чем речь? О VPN’е.
Что делаем?
1) Идем в App Store. Находим там приложение VPN Мастер.
2) Качаем.
3) Платная версия вовсе не обязательно. Бесплатной для Инсты хватит.
4) Заходим в Настройки. Видите сразу ниже Режим Модема? VPN. Туда и идем.
5) Личный VPN -> Статус -> Подключено.
6) Открываем Инстаграм. Вуаля! Все работает.
Да, VPN Мастер открывает доступ с Айфона и к Фейсбуку, и к остальным заблокированным в РФ сервисам.
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И Вуаля! ваши банковские карты и переводы утекли в сеть . Ваши пароли знает теперь даже дворник Вася . Ваши запросы и переписка слиты , всем кто захочет . А главное вы нарушаете закон России и пользуетесь запрещёнными экстремистскими ресурсами лишение свободы до -15 лет . Ну и в принципе можете больше себя не бить в грудь и не кричать я патриот , так как вы просто продались за пару попок в инете честь своей страны.
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