Instagram не работает? Не беда — VPN для Инстаграма в помощь, как настроить?

Проблемы с инстой? Поможем.

Как и предполагалось, 14 марта все проснулись, а Инстаграма нет. Катастрофа? Не-а. Мы нашли способ заставить его работать. Простой, быстрый и максимально удобный. Даже на айфоне. О чем речь? О VPN’е.

Что делаем?

1) Идем в App Store. Находим там приложение VPN Мастер.

2) Качаем.

3) Платная версия вовсе не обязательно. Бесплатной для Инсты хватит.

4) Заходим в Настройки. Видите сразу ниже Режим Модема? VPN. Туда и идем.

5) Личный VPN -> Статус -> Подключено.

6) Открываем Инстаграм. Вуаля! Все работает.

Да, VPN Мастер открывает доступ с Айфона и к Фейсбуку, и к остальным заблокированным в РФ сервисам.

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