Инструкции для iPhone и iPad

iPhone может распознавать звуки — как включить эту функцию?

9 Май, 2021

iPhone может распознавать звуки — как включить эту функцию?

Расскажем.

Айфон научился распознавать звуки! Кому это нужно? Например, тем, у кого проблемы со слухом. Купертиновцы даже опубликовали видео с инструкцией, как включить эту функцию.

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Что нужно сделать?

Либо посмотреть вот этот ролик:

 
Либо просто сделать несколько шагов из инструкции ниже:

1) Зайти в «Настройки» и далее в меню «Универсальный доступ».

2) Включаем «Распознавание звуков».

3) Вот оно.

Что умеет распознавать айфон? Много чего! На скриншотах ниже показываем, что именно.

Выбираем нужное.

При включении распознавания гаджет начнет прислушиваться к определенным звуками и предупреждать владельца о них.

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1 Комментарий

  1. riftless:
    09.05.2021 в 13:01

    на 3й картинке где написано “Занято 5,9 МБ” у меня написано “Обновление…” вот уже двое суток и работать не собирается

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