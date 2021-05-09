iPhone может распознавать звуки — как включить эту функцию?
Расскажем.
Айфон научился распознавать звуки! Кому это нужно? Например, тем, у кого проблемы со слухом. Купертиновцы даже опубликовали видео с инструкцией, как включить эту функцию.
Что нужно сделать?
Либо посмотреть вот этот ролик:
Либо просто сделать несколько шагов из инструкции ниже:
1) Зайти в «Настройки» и далее в меню «Универсальный доступ».
2) Включаем «Распознавание звуков».
3) Вот оно.
Что умеет распознавать айфон? Много чего! На скриншотах ниже показываем, что именно.
Выбираем нужное.
При включении распознавания гаджет начнет прислушиваться к определенным звуками и предупреждать владельца о них.
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на 3й картинке где написано “Занято 5,9 МБ” у меня написано “Обновление…” вот уже двое суток и работать не собирается