iPhone научился озвучивать то, что снимает — как это работает?
Еще одна полезная функция.
А вы знали, что камера айфона без труда определяет, что именно она снимает? А то, что она также умеет озвучивать это голосом? Теперь знаете.
Ну а мы покажем, как включить эту фишку. Для начала публикуем видео от самой Apple.
А теперь текстовая инструкция.
1) Заходим в Настройки, далее в Универсальный доступ и в Voice Over.
2) Теперь в Распознавание Voice Over.
3) Нажимаем на Описание изображений.
4) Включаем.
5) Открываем Камеру. Если нужно, чтобы Айфон произнес, что снимает, тапаем два раза по экрану. Слушаем.
Всё!
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