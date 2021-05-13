iPhone научился озвучивать то, что снимает — как это работает?

Еще одна полезная функция.

А вы знали, что камера айфона без труда определяет, что именно она снимает? А то, что она также умеет озвучивать это голосом? Теперь знаете.

Ну а мы покажем, как включить эту фишку. Для начала публикуем видео от самой Apple.

А теперь текстовая инструкция.

1) Заходим в Настройки, далее в Универсальный доступ и в Voice Over.

2) Теперь в Распознавание Voice Over.

3) Нажимаем на Описание изображений.

4) Включаем.

5) Открываем Камеру. Если нужно, чтобы Айфон произнес, что снимает, тапаем два раза по экрану. Слушаем.

Всё!

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