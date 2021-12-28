iPhone знает, где вы бываете чаще всего — отключаем слежку

Расскажем, покажем.

Смартфоны следят за нами. Если вы родились не вчера, то наверняка знаете об этом. Такова правда жизни. И ваш айфон точно знает, где вы бываете чаще всего. К счастью, эту функцию можно отключить. И Блоха вам поможет.

И покажет.

Кстати, а зачем вообще айфон собирает информацию о посещаемых местах? Для совершенствования алгоритмов и, вероятно, таргетированной рекламы.

Что делаем?

1) Как обычно, берем айфон в руку (если у вас Про Макс, то в две), выбираем Настройки.

2) Идем в пункт Конфиденциальность, далее в Службы геолокации.

3) Теперь вам нужны Системные службы.

4) А далее Важные геопозиции.

5) Проходим авторизацию через Face ID (или Тач АйДи, смотря, какой у вас айфон).

6) Видим историю часто посещаемых локаций.

7) Важные геопозиции и очистить историю. Вот это вам и нужно. Отключаем.

Всё!

Полезные инструкции:

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