iPhone знает, где вы бываете чаще всего — отключаем слежку
Расскажем, покажем.
Смартфоны следят за нами. Если вы родились не вчера, то наверняка знаете об этом. Такова правда жизни. И ваш айфон точно знает, где вы бываете чаще всего. К счастью, эту функцию можно отключить. И Блоха вам поможет.
И покажет.
Кстати, а зачем вообще айфон собирает информацию о посещаемых местах? Для совершенствования алгоритмов и, вероятно, таргетированной рекламы.
Что делаем?
1) Как обычно, берем айфон в руку (если у вас Про Макс, то в две), выбираем Настройки.
2) Идем в пункт Конфиденциальность, далее в Службы геолокации.
3) Теперь вам нужны Системные службы.
4) А далее Важные геопозиции.
5) Проходим авторизацию через Face ID (или Тач АйДи, смотря, какой у вас айфон).
6) Видим историю часто посещаемых локаций.
7) Важные геопозиции и очистить историю. Вот это вам и нужно. Отключаем.
Всё!
Полезные инструкции:
- Жёлтый индикатор батареи на Айфон: что делать, как отключить? Или это хорошо?
- Как включить русский язык на HomePod или HomePod mini
- У iOS 15 есть скрытая функция «фоновые звуки» — как включить
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.