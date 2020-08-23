Простое решение реальной проблемы.

Синий свет экранов, в том числе и смартфонов, вреден для человека. Это доказанный учеными факт, которые советуют людям за два часа до отхода ко сну не пользоваться ни смартфонами, ни компьютерами. В ином случае — обеспечены проблемы со сном. Более того, ученые доказали, что использование смартфонов перед сном может вызывать бессонницу. Что же делать тем, кто просто-напросто привык использовать iPhone перед сном? В этой инструкции рассказали о реальном способе решить проблему. И речь пойдет не про стандартную функцию Night Shift.

Синий свет экранов очень вреден, поэтому еще в iOS 9.3 компания Apple представила функцию Night Shift. Она делает свет экрана более теплым, благодаря чему его восприятие вечером и ночью становится гораздо менее болезненным для организма. У функции Night Shift есть гибкие настройки, однако, Apple не позволяет делать свет экранов iPhone синим действительно по минимуму. Хотя, например, аналог Night Shift, известная утилита flux, доступная на iPhone только с джейлбрейком, имеет такие возможности.

К счастью, есть обходной путь. Он заключается в установке красного фильтра в универсальных настройках iPhone. Пользователи, которые активируют красный фильтр на своих iPhone перед сном признались, что им стало намного легче отходить ко сну, а бессонница перестала мучать.

Из-за iPhone может возникать бессонница — как с этим бороться?

Шаг 1. Перейдите в меню «Настройки» → «Основные» → «Универсальный доступ» → «Адаптация дисплея».

Шаг 2. Выберите раздел «Светофильтры» и переведите одноименный переключатель во включенное положение.

Шаг 3. Поставьте флажок на пункте «Оттенок».

Шаг 4. Передвиньте ползунок «Интенсивность» вправо до положения, показанного на скриншоте ниже, а ползунок «Оттенок» на максимум влево. Не пугайтесь, ваш экран окрасится в красный цвет, став наименее болезненным для использования перед сном.

Отметим, что ползунок «Интенсивность» можно передвинуть на максимум вправо. Это даст наилучший эффект, но снизит читабельность.

Для включения и отключения светофильтра не придется каждый раз заходить в такие дебри настроек. Активацию светофильтра можно поставить на тройное нажатие кнопки «Домой».

Шаг 5. Вернитесь в меню «Настройки» → «Основные» → «Универсальный доступ» и в самом низу страницы выберите раздел «Быстрые команды».

Шаг 6. Поставьте флажок на пункте «Светофильтры». Этот параметр позволит вам включать и отключать установленный светофильтр по тройному нажатию кнопки «Домой» — очень удобно.

Готово! Теперь вам осталось лишь не забывать включать светофильтр во время использования смартфона перед сном. Уже буквально в течение нескольких дней вы заметите, что стали гораздо проще засыпать, даже если по привычке пользуетесь iPhone перед сном. Аналогичный трюк можно провернуть и с iPad.

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