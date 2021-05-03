Как автоматически переключаться между сетями 2G, 3G или LTE на iPhone с iOS 14.5?

Новая полезная фишка.

В iOS 14.5 обнаружена новая полезная функция. Теперь вы сможете автоматически переключаться между мобильными сетями 2G, 3G и 4G (LTE) на своем айфоне. Для чего это может понадобиться? Для экономии заряда аккумулятора. 2G, например, кушает батарею не так активно, как 3G, а 3G, соответственно менее прожорлива, чем 4G.

Ранее приходилось переключаться самостоятельно. Теперь же процесс можно автоматизировать. Рассказываем как.

1) Скачиваем приложение Команды.

2) Запускаем, выбираем внизу Автоматизация, затем нажимаем на Создать автоматизацию для себя.

3) Выбираем нужный вам триггер смены сети (например, время суток, процент заряда батареи, можно даже выбрать процесс по локации).

4) Нажимаем на Добавить действие.

5) Теперь в поиске Установить режим данных и голосовых вызовов. Нажимаем.

6) Выбираем нужное (3G/LTE).

Все будет происходить по триггеру или же можно выбрать Спрашивать каждый раз, чтобы постоянно отвечать нужно это вам или нет.

7) Далее нажимаем далее. Убираем галочку с Спрашивать до запуска, чтобы процесс был полностью автоматизирован.

8) Нажимаем Готово. Всё!

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