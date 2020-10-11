Как бесплатно поставить свою мелодию звонка на iPhone

Подробная инструкция такой простой и такой сложной задачи.



Ну что тут скажешь, Apple большие молодцы. Они сделали процесс установки рингтонов не из списка очень сложным. Они, конечно, дают нам эту возможность, но всё специально запутано настолько, что многим проще заплатить 1$, чем разбираться. Но мы не из таких. Мы дойдём до самого конца. Поехали!

Этот пункт будет самым лёгким. Нам нужно скачать из интернета MP3-мелодию для будущего рингтона. Пользоваться такими сайтами мы все умеем, так что этого касаться не будем. Скачиваем приложение «GarageBand». Это оригинальное приложение Apple, никаких проблем не возникнет. В самом приложении сначала несколько раз нажимаем «Продолжить», затем попадаем на главный экран.

4. Нас интересует экран «Аудиорекордер».

5. Просто тапаем на любую часть экрана и запускается сам рекордер, нажимаем на кнопку «Дорожки».

6. Немного меняется картинка на экране. Нам нужно нажать на кнопку с изображением петли.

7. Затем попадаем в меню звуков, там сверху кликаем по вкладке «Файлы». И появляется синяя строчка «Просмотреть объекты из программы файлы».

8. После нажатия на эту синюю строку открываются сами файлы. Либо ваша песня прямо на этом экране, либо ищите её во вкладке «Обзор». Ну там вы разберётесь и без меня.

9. У меня песня была в недавних. Чтобы песня из списка перешла в редактор: зажимаем строчку с песней, сдвигаем палец немного левее и подставляем песню в самое начало аудиодорожки.

10. Затем в верхнем левом углу нажимаем на то ли стрелку, то ли треугольник. И тапаем по всплывшим буквам «Мои песни».

11. Ваш рингтон готов. Но это ещё не конец). Читаем дальше!

А теперь ваш рингтон нужно поставить на звонок или ещё как-то использовать. Продолжаем:

Долгим нажатие на рингтон вызываем быстрое меню.

2. В нём нужна самая последняя строка – «Поделиться». Да, я тоже не ожидал) Думал, что будет «Использовать как» или ещё что-то…

3. Делимся. И вот перед нами целое окно «Экспорт песни». Ну нажать следует «Рингтон», я думаю, что у нас догадливые читатели).

4. На следующем этапе нужно изменить название с «Моя песня» на какое-нибудь другое. Лично я не стал ничего изобретать и использовал название самой песни. После этого жмём «Экспортировать». Этот процесс занимает немного времени.

5. Затем касаемся сточки «Использовать звук как…».

6. Ну и выбираем, где будет звучать ваш хит.

7. После выбора, окно исчезает. И вы снова оказываетесь в «Недавних». Больше «GarageBand» нам не требуется, закрываем его.

Рингтон уже используется там, где вы хотели. Это можно проверить, перейдя в настройки «Звуков и тактильных сигналов». Или в настройках контакта, которому вы присвоили свой звонок.

Удалить рингтон можно самым простым способом: снова заходим в «Звуки, тактильные сигналы», ищем наш рингтон и смахиваем влево, нажимаем «Удалить».

Фууух, это было нелегко. Но вы сэкономили целый доллар). Напишите нам в комментариях, сколько рингтонов вы создали с нашей помощью, а мы посчитаем вашу экономию).

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