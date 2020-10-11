Как быстро менять качество съёмки видео в iOS 14

Теперь это доступно всем iPhone, начиная с 6S.

В новой iOS 14 так много нового, что изменения мы находим до сих пор. Теперь можно в один клик выбирать частоту кадров в секунду и качество видеосъёмки. Да, это уже было в 11-ом Айфоне, но теперь доступно не только этой модели.

Заходим в «Настройки», опускаемся вниз к списку приложений. Находим «Камера» и тапаем по ней.

2. Здесь нажимаем на «Запись видео».

3. В новом окне ставим флажок около «Управление видеоформатом». Готово.

4. Вот так теперь выглядит выбор качества видеозаписи. Кликаем по цифрам – меняется частота кадров в секунду, по буквам – меняется само качество.

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