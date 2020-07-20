Простой способ.



iPhone может сильно нагреваться в играх, при загрузке файлов из интернета, а иногда и вовсе без особой на то причины, например, при просмотре фотографий в Instagram. Как его охладить в таком случае? Есть один простой, но рабочий трюк, который позволит быстро охладить iPhone, при этом продолжив им пользоваться.

Как быстро охладить айфон, когда он сильно нагрелся

iPhone может нагреваться до неприятной для использования температуры. Но куда важнее, что повышенная температура негативно влияет на аккумулятор, уменьшая его остаточную емкость.

Если ваш iPhone часто нагревается, используйте простой, но известный далеко не всем способ решения проблемы — активируйте «Режим энергосбережения» в меню «Аккумулятор». После его включения iPhone быстро охладится до адекватной температуры. При этом, вам не придется переставать пользоваться смартфоном.

В режиме экономии энергии на iPhone происходит ограничение производительности сразу на 40%. За счет этого и получается уменьшить нагрев устройства. На работе обычных приложений уменьшение скорости сказывается минимально. В играх или каких-то «тяжелых» приложениях, конечно, возникнут трудности с производительностью. Об этом нужно помнить.

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