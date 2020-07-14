Полезная инструкция.

Китайские производители научились очень качественно подделывать кабели Lightning. Тем не менее, до уровня Apple они, разумеется, не дотягивают, что позволяет довольно просто отличить подделку от оригинального кабеля Lightning. В этой инструкции рассказали на что нужно обратить внимание.

Как быстро отличить оригинальный кабель Lightning для iPhone от подделки

Обратите внимание на коннектор

Как бы китайские производители ни старались, у них не получается подделать коннектор Lightning с идеальной точностью. С коннектором USB особенно одаренные умельцы кое-как справляются, а вот на Lightning всегда прокалываются.

На что нужно смотреть?

Во-первых, на контакты. У официального кабеля Apple они округлые, гладкие и чистые. У производителей подделок с контактами самая настоящая беда. Сами по себе контакты шероховатые, неправильной формы и самое наглядное — грязные. Грязь над и под контактами, пожалуй, основной признак подделки.

Во-вторых, на коннектор. Он должен быть цельным, являясь одной деталью. В большинстве случаев у подделок коннектор собран из двух, а иногда и более деталей. Между деталями, само собой, есть промежуток, который и укажет вам на то, что перед вами подделка.

Чтобы совсем точно убедиться в оригинальности кабеля или же, наоборот, выявить подделку, можно вооружиться линейкой. Размеры разъема Lightning от Apple равны ровно 7,7×12 мм. Ни больше, ни меньше.

И, наконец, в-третьих, посмотрите на поверхность разъема. Она должна быть выполнена в фирменном сером цвете Apple. Кустарные производители обычно делают поверхность самыми различными цветами, но только не серым.

Существуют и другие отличительные черты официального кабеля Lightning, по котором несложно выявить подделку. Но, как мы уже отмечали, мастера, в частности китайские, научились весьма точно подражать стилю Apple. В случае с коннектором Lightning необходимо соблюдать очень много тонких моментов, из-за чего на нем чаще всего и случаются проколы.

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