Как быстро отличить оригинальный кабель Lightning для iPhone от подделки
Полезная инструкция.
Китайские производители научились очень качественно подделывать кабели Lightning. Тем не менее, до уровня Apple они, разумеется, не дотягивают, что позволяет довольно просто отличить подделку от оригинального кабеля Lightning. В этой инструкции рассказали на что нужно обратить внимание.
Как быстро отличить оригинальный кабель Lightning для iPhone от подделки
Обратите внимание на коннектор
Как бы китайские производители ни старались, у них не получается подделать коннектор Lightning с идеальной точностью. С коннектором USB особенно одаренные умельцы кое-как справляются, а вот на Lightning всегда прокалываются.
На что нужно смотреть?
Во-первых, на контакты. У официального кабеля Apple они округлые, гладкие и чистые. У производителей подделок с контактами самая настоящая беда. Сами по себе контакты шероховатые, неправильной формы и самое наглядное — грязные. Грязь над и под контактами, пожалуй, основной признак подделки.
Во-вторых, на коннектор. Он должен быть цельным, являясь одной деталью. В большинстве случаев у подделок коннектор собран из двух, а иногда и более деталей. Между деталями, само собой, есть промежуток, который и укажет вам на то, что перед вами подделка.
Чтобы совсем точно убедиться в оригинальности кабеля или же, наоборот, выявить подделку, можно вооружиться линейкой. Размеры разъема Lightning от Apple равны ровно 7,7×12 мм. Ни больше, ни меньше.
И, наконец, в-третьих, посмотрите на поверхность разъема. Она должна быть выполнена в фирменном сером цвете Apple. Кустарные производители обычно делают поверхность самыми различными цветами, но только не серым.
Существуют и другие отличительные черты официального кабеля Lightning, по котором несложно выявить подделку. Но, как мы уже отмечали, мастера, в частности китайские, научились весьма точно подражать стилю Apple. В случае с коннектором Lightning необходимо соблюдать очень много тонких моментов, из-за чего на нем чаще всего и случаются проколы.
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Ребят. А что за сайт блоха. Куда apple-iPhone делся?
Они сайт переименовали, но в О НАС название старое ещё.
Была необходимость переименовать сайт. Остальная информация редактируется в процессе
А почему под статьей 14.07. 2020г (в заголовке) , комментарии под ней 19.11.2019 г ???
Знаю ещё Быстрей способ берём магнит 🧲 и усб магнитица а коннектор нет . ( или наоборот давно не проверял). А левые подделки магнитятся оба конца .