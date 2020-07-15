Важно знать всем.

С каждым годом активность хакеров лишь увеличивается. Об этом свидетельствует статистика, в том числе собираемая правительствами различных стран, которые обеспокоены положением дел. А ведь для того, чтобы значительно снизить количество успешных взломов, пользователям достаточно установить сильные пароли на все свои учетные записи. Как же понять какой ваш пароль — сильный или слабый? В этой инструкции рассказали о том, как наиболее быстрым и эффективным образом проверить надежность вашего пароля.

Как быстро проверить надежность вашего пароля — самый простой способ

Шаг 1. Перейдите на страницу https://password.kaspersky.com/ru/.

Это специальный сервис от компании Kaspersky Lab, разработчика одного из самых популярных антивирусов. Он позволяет проверять силу пароля, оценивая сложность его подбора путем перебора паролей (брутфорса). Важно отметить, что данная страница не собирает и не хранит пароли, поэтому пользоваться ей совершенно безопасно.

Тем не менее, если вы полностью не доверяете сервису Kaspersky Lab, то можете вводить свой пароль, но с изменением нескольких символов. Смысл проверки от этого не изменится.

Шаг 2. Введите проверяемый пароль в графе Test your password.

Шаг 3. Ознакомьтесь с результатом проверки.

Сервис проверки паролей укажет сколько времени потребуется на взлом вашего пароля путем перебора паролей на обычном компьютере. Если данный показательно равен нескольким дням или даже нескольким месяцам, то пароль рекомендуется сменить на более сильный, содержащим больше различных символов.

Ранее мы рассказывали о том, как придумать сложный пароль и легко его запомнить.

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