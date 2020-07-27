Самый лучший способ.

Почему огромное количество пользователей негативно относятся к iTunes? Все просто — продолжительные синхронизации не дают возможности быстро загрузить на (или с) iPhone нужные данные, в частности, музыку. Далеко не все знают, но iTunes в плане загрузки музыки вовсе не так уж и плох. Программа позволяет мгновенно скидывать музыку на iPhone, iPad и iPod touch после установки всего лишь одной настройки. О том, что за параметр позволяет быстро загружать музыку на iOS-устройства через iTunes рассказали в этой инструкции.

Важно! Использование данного способа подразумевает, что пользователь начинает вручную управлять медиатекой своего устройства. При отключении функции произойдет замена загруженной на устройство музыки контентом из iTunes.

Как быстро загрузить музыку в iPhone через iTunes

Шаг 1. На мобильном устройстве перейдите в меню «Настройки» → «Музыка» и переведите переключатель «Медиатека iCloud» в неактивное положение. Важно! Если вы используете музыкальный сервис Apple Music, то ваша музыка из него перестанет отображаться. После того, как сбросите музыку быстрым способом на iPhone через iTunes, вам потребуется вновь включить функцию «Медиатека iCloud» для возвращения песен из Apple Music.

Шаг 2. Подключите iPhone, iPad или iPod touch к компьютеру и запустите iTunes.

Шаг 3. Выберите устройство в окне iTunes.

Шаг 4. На вкладке «Обзор» поставьте флажок на пункте «Обрабатывать музыку и видео вручную» и нажмите «Применить».

Шаг 5. На компьютере выделите необходимые песни (или даже целые папки) и перетащите их в колонку «На моем устройстве» в iTunes.

Сразу после этого начнется моментальное копирование указанной музыки на ваш iPhone, iPad или iPod touch. Другой контент синхронизироваться не будет, за счет чего время загрузки музыки сократится в разы.

Особенно удобно использовать данный способ при включенной синхронизации мобильного устройства с iTunes по Wi-Fi. Скорость передачи окажется не такой высокой, но загружать новую музыку на свой iPhone, iPad или iPod touch вы сможете не утруждая себя подключать гаджет к компьютеру при помощи USB-кабеля. Подробная инструкция о том, как включить синхронизацию iOS-устройств с iTunes по Wi-Fi доступна здесь.

Смотрите также:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Поставьте оценку: (4,62 из 5, оценили: 65)

из 5, оценили: