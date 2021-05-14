Как быстро зарядить iPhone?
Легко.
Нет быстрой зарядки под рукой? Но срочно нужно быстро зарядить iPhone с помощью простого адаптера мощностью 5 Вт? Выход есть. И весьма простой. Проверено лично.
Вот, что следует сделать.
Открываем Центр управления. А затем:
- Включаем самолетный режим.
- Выключаем Wi-Fi.
- Ставим Темную тему.
- Включаем режим экономии энергии.
Выглядеть Центр управления должен после всех этих манипуляций вот так:
Всё! Теперь зарядка будет происходить намного быстрее. Простой и действенный лайфхак. Да, во время зарядки не трогайте смартфон, не включайте дисплей, не серфите в сети и так далее.
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