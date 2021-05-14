Инструкции для iPhone и iPad

Как быстро зарядить iPhone?

14 Май, 2021

Как быстро зарядить iPhone?

Легко.

Нет быстрой зарядки под рукой? Но срочно нужно быстро зарядить iPhone с помощью простого адаптера мощностью 5 Вт? Выход есть. И весьма простой. Проверено лично.

iPhone 12 Pro Max

Вот, что следует сделать.

Открываем Центр управления. А затем:

  • Включаем самолетный режим.
  • Выключаем Wi-Fi.
  • Ставим Темную тему.
  • Включаем режим экономии энергии.

Выглядеть Центр управления должен после всех этих манипуляций вот так:

Всё! Теперь зарядка будет происходить намного быстрее. Простой и действенный лайфхак. Да, во время зарядки не трогайте смартфон, не включайте дисплей, не серфите в сети и так далее.

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