Как делать зеркальные селфи на iPhone с iOS 14
Наконец-то в iOS добавили эту функцию.
Айфоны не умели делать зеркальные селфи, многих это раздражало. И удивляло, ведь на экране при съемке на фронтальную камеру мы видим себя именно зеркально. Но в iOS 14 этот недостаток наконец исправили. Теперь ваши фото будут выглядеть точно также, как и на дисплее.
Теперь в настройках камеры присутствует переключатель с зеркального отображения на неотраженное и наоборот.
Кстати, а почему вообще мы видим себя в айфоне зеркально? Все потому, что именно так люди видят себя в зеркале (или зеркальных поверхностях) на протяжении тысяч и тысяч лет. Однако в фотопоток до сих пор попадал тот кадр, который видела сама камера смартфона (но не вы).
Как включить зеркальные селфи на вашем iPhone?
Нужно сделать следующее:
1) Заходим в «Настройки»;
2) Листаем вниз, находим раздел «Камера»;
3) Листаем вниз. Переключаем ползунок влево или вправо в пункте «Передняя камера зеркально».
Когда не стоит делать зеркальные селфи
Порой от зеркальных селфи лучше отказаться. Например тогда, когда в кадре присутствуют какие-либо надписи.
Сравним зеркальный вариант:
И обычный:
Наглядно, да?
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На бете было такое. Сейчас нет переключателя. Айфон 8.