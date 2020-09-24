Как делать зеркальные селфи на iPhone с iOS 14

Наконец-то в iOS добавили эту функцию.

Айфоны не умели делать зеркальные селфи, многих это раздражало. И удивляло, ведь на экране при съемке на фронтальную камеру мы видим себя именно зеркально. Но в iOS 14 этот недостаток наконец исправили. Теперь ваши фото будут выглядеть точно также, как и на дисплее.

Теперь в настройках камеры присутствует переключатель с зеркального отображения на неотраженное и наоборот.

Кстати, а почему вообще мы видим себя в айфоне зеркально? Все потому, что именно так люди видят себя в зеркале (или зеркальных поверхностях) на протяжении тысяч и тысяч лет. Однако в фотопоток до сих пор попадал тот кадр, который видела сама камера смартфона (но не вы).

Как включить зеркальные селфи на вашем iPhone?

Нужно сделать следующее:

1) Заходим в «Настройки»;

2) Листаем вниз, находим раздел «Камера»;

3) Листаем вниз. Переключаем ползунок влево или вправо в пункте «Передняя камера зеркально».

Когда не стоит делать зеркальные селфи

Порой от зеркальных селфи лучше отказаться. Например тогда, когда в кадре присутствуют какие-либо надписи.

Сравним зеркальный вариант:

И обычный:

Наглядно, да?

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