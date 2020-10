Как добавить Яндекс.Навигатор в CarPlay: простая инструкция

Большинство современных автомобилей уже в штатной комплектации оснащены многофункциональной мультимедийной системой, поддерживающей CarPlay.

Это очень удобно, поскольку появляется возможность использовать многие полезные приложения смартфона, управляя ими непосредственно с головного устройства транспортного средства. Однако установка некоторых приложений, особенно выпущенных недавно, вызывает некоторые трудности. В этой статье мы поговорим о том, как же добавить в CarPlay Яндекс.Навигатор, не заморачиваясь со сложными программными махинациями.

В скором времени Яндекс может добавить официальную поддержку CarPlay и Android Auto в «Карты» и «Навигатор», но эта функция будет доступна только для подписчиков «Яндекс.Плюс» – сообщает блогер Wylsacom. В корпорации Яндекса подтвердили, что готовится интеграция приложений с CarPlay, однако до этого времени перечисленные в статье способы остаются актуальными.

Кратко о CarPlay

CarPlay представляет собой программное обеспечение от компании Apple, позволяющее в полной мере использовать приложения от смартфона на мультимедийном проигрывателе автомобиля. Однако функционал такого сервиса крайне ограничен – большинство приложений из AppStore будут недоступны на CarPlay. Apple аргументирует это повышенными мерами безопасности на дороге, чтобы водитель не отвлекался на не информативные приложения.

Технология CarPlay поддерживается большинством популярных производителей авто, причем она даже предусматривает изначальную установку базового пакета программ. К сожалению, Яндекс.Навигатор к таковым не относится, более того, до сентября 2018 года его в принципе невозможно было добавить в CarPlay. Однако на сегодняшний день существует масса способов решения этого вопроса.

Первый способ – стандартное добавление с помощью CarPlay

Этот метод является самым простым, поскольку не требует установку сторонних приложений. Суть заключается в замене стандартных карт, установленных изначально, на Яндекс.Навигатор. Делается это следующим образом:

перейдите в «Настройки»;

выберите вкладку «Основные»;

найдите и откройте «CarPlay»;

выберите свое транспортное средство;

переместитесь во второй раздел открывшихся настроек;

выберите из предложенного списка приложение «Яндекс.Навигатор».

Приложение устанавливается путем простого удержания пальца над логотипом, плавно передвигая его на основной экран.

Второй способ – использование сторонних сервисов

Добавить Яндекс.Навигатор в CarPlay можно также при помощи программы CarBridge. К сожалению, она не бесплатна – оплату допускается производить посредством PayPal. Отметим, что для установки приложения необходимо сделать джейлбрейк.

Неопытному пользователю iPhone может быть трудно выполнить все эти махинации – за помощью можно обратиться в сервисный центр по ремонту Apple «Service-King»:

Простая инструкция по активации джейлбрейка:

устанавливаем на компьютер iTunes и обновляем его до последней версии;

деактивируем защиту дисплея путем ввода пароля (перед этим желательно сделать резервную копию данных);

выключаем опцию «Найти айфон» и активируем «Режим полета»;

скачиваем на ПК программу «Pangu 9»;

устанавливаем ее и запускаем от имени администратора;

подсоединяем к компьютеру смартфон, ждем, когда система его обнаружит и нажимаем «Старт»;

через несколько секунд должна высветиться надпись «Already backup» – кликаем на нее;

дожидаемся завершения установки (внимание, на 70% загрузки айфон будет перезагружен, после этого необходимо снова активировать «Режим полета»);

после окончания установки нужно открыть программу, предварительно предоставив ей все необходимые разрешения.

Далее все просто:

скачиваем CarBridge;

открываем;

дожидаемся полной установки;

проверяем наличие программы в настройках устройства.

Затем открываем приложение уже через настройки, принимаем пользовательское соглашение и во вкладку «Активированные приложения» добавляем Яндекс.Навигатор. Также с помощью CarBridge можно удалить ненужные программы и более удобно расположить иконки приложений.

Одна из основных проблем Яндекс.Навигатора – постоянные сбои в работе (вылеты, невозможность обнаружить спутник и т.д.). Однако все это подлежит устранению.

Исправление ошибок в работе Яндекс.Навигатора

Самый простой метод – выкачать файл через SSH и переписать его, предварительно меняя имя владельца. Electra и многие джейлбрейки устанавливают поддержку самостоятельно, если этого не произошло, – скачайте приложение Filza из Cydia.

Эта процедура весьма сложная, особенно для людей, не имеющих опыта работы с *nix.

Если Вы ощущаете, что не сможете правильно выполнить необходимые действия, лучше обратитесь к мастерам по ремонту iPhone https://service-king.ru/remont-iphone – некорректные манипуляции с программой отразятся на ее работе в целом.

Для перезаписи программы необходимо выполнить следующее:

открыть /var/containers/Bundle/Application/Навигатор/YandexNavigator.app/Info.plist;

найти строки:

<key>NSLocationWhenInUseUsageDescription</key>

<string>Give access to your location to get the right directions.</string>

до или после них вставить следующую команду:

<key>NSLocationAlwaysUsageDescription</key>

<string>Give access to your location to get the right directions.</string>

перезагрузить приложение;

открыть «Настройки»;

перейти во вкладку «Геопозиция»;

выбрать «Всегда».

Готово, навигатор будет работать исправно.

