Как использовать библиотеку приложений в iOS 14
Еще одна крутая фишка новой ОС от Apple.
В операционной системе iOS 14 много новых полезных функций. И так называемая библиотека приложений — одна из самых-самых. Рассказываем, что она из себя представляет и как ей пользоваться.
Библиотека приложений — своего рода структурированный список с программами. Она расположена в самом конце домашнего экрана айфона. С ее помощью вы можете избавиться от бесконечных ненужных экранов с неиспользуемым ПО.
Приятный бонус — абсолютно все программы группируются по алфавиту и категориям (игры, социальные сети, здоровье и фитнес и так далее).
Кроме того, сверху находится поисковая строка. В ней легко и быстро пользователь найдет нужное.
Мы также видим сверху экрана «библиотеки» 2 папки — «предложения» и «недавно добавленные». В первую папку попадает то ПО, которым вы пользуетесь чаще всего, а во вторую — те программы, которые вы скачали недавно.
В каждой категории иконки часто используемых приложений имеют большие размеры, чем те, которыми вы не пользуетесь.
Кликните на ту или иную папку — откроются иконки сразу всех приложений из этой категории. Вот так:
Менять положение блоков в библиотеке, к сожалению, нельзя. Вы также не можете избавиться от самой библиотеки. Это перманентная фишка по умолчанию. Возможно, что это изменится в будущих обновлениях iOS 14 (или уже в новой iOS 15 в 2021 году).
Где находится библиотека приложений на вашем айфоне
Просто пролистайте экран с помощью свайпа справа налево до самого конца. Вот она:
Скрываем иконки программ с рабочего стола, добавляя их в библиотеку
Скрыть иконку с рабочего стола в библиотеку приложений очень легко. Достаточно зажать палец на программе, а затем нажать «удалить приложение». Появится опция «переместить в библиотеку приложений». Как раз это нам и требуется.
Как устанавливать ПО в библиотеку по умолчанию
Вы можете сами решить, где будут находиться новые программы из App Store.
Простой зайдите в «Настройки», выберете «Экран домой» и поставьте галочку.
Как отключить значки уведомлений в библиотеке
Снова проходим по пути «Настройки» и «Экран Домой», ставим галочку здесь:
Теперь вас не будут раздражать счетчики сообщений в библиотеке.
Пользуюсь библиотекой еще с момента установки бета-версии iOS 14. Она и правда помогает справиться с хаосом и мусором на главном экране айфона. Кроме того, смартфон прекрасно справляется с задачей самостоятельно группировать приложения тематически по папкам.
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