Как использовать функцию картинка в картинке на YouTube в iOS 14 без платной подписки
Рассказываем и показываем.
Известно, что Google блокирует режим картинка в картинке, представленный в iOS 14, для своего видеосервиса YouTube. Пользователи айфона могут насладиться этой фишкой только после оформления платной подписки. Однако мы узнали, как обойти это ограничение.
И сейчас расскажем об этом вам.
1) Откройте интересующее вас видео не через фирменное приложение YouTube на айфоне, а через браузер (тот же Safari).
2) Теперь запросите версию сайта для настольных ПК или ноутбуков. Как это сделать? В поисковой строке слева мы видим буквы «Аа». Нажимаем на них.
3) Далее — запрос настольного веб сайта.
4) Теперь сворачиваем видео.
5) Оно продолжит идти в небольшом виджете на вашем рабочем столе.
Вот так:
И не нужно ничего платить!
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Бесплатно пишется слитно и через букву «с»
“Бесплатно” – это наречие, а в заголовке совсем по другому написано – “без платной подписки” и тут “платной” – прилагательное.