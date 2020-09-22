Как использовать функцию картинка в картинке на YouTube в iOS 14 без платной подписки

Рассказываем и показываем.

Известно, что Google блокирует режим картинка в картинке, представленный в iOS 14, для своего видеосервиса YouTube. Пользователи айфона могут насладиться этой фишкой только после оформления платной подписки. Однако мы узнали, как обойти это ограничение.

И сейчас расскажем об этом вам.

1) Откройте интересующее вас видео не через фирменное приложение YouTube на айфоне, а через браузер (тот же Safari).

2) Теперь запросите версию сайта для настольных ПК или ноутбуков. Как это сделать? В поисковой строке слева мы видим буквы «Аа». Нажимаем на них.

3) Далее — запрос настольного веб сайта.

4) Теперь сворачиваем видео.

5) Оно продолжит идти в небольшом виджете на вашем рабочем столе.

Вот так:

И не нужно ничего платить!

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