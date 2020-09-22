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Как использовать функцию картинка в картинке на YouTube в iOS 14 без платной подписки

22 Сен, 2020

Как использовать функцию картинка в картинке на YouTube в iOS 14 без платной подписки

Рассказываем и показываем.

Известно, что Google блокирует режим картинка в картинке, представленный в iOS 14, для своего видеосервиса YouTube. Пользователи айфона могут насладиться этой фишкой только после оформления платной подписки. Однако мы узнали, как обойти это ограничение.

Обнаружен способ элементарно убрать рекламу на YouTube

И сейчас расскажем об этом вам.

1) Откройте интересующее вас видео не через фирменное приложение YouTube на айфоне, а через браузер (тот же Safari).

2) Теперь запросите версию сайта для настольных ПК или ноутбуков. Как это сделать? В поисковой строке слева мы видим буквы «Аа». Нажимаем на них.

3) Далее — запрос настольного веб сайта.

4) Теперь сворачиваем видео.

5) Оно продолжит идти в небольшом виджете на вашем рабочем столе.

Вот так:

И не нужно ничего платить!

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2 комментария

  1. m@x:
    22.09.2020 в 10:38

    Бесплатно пишется слитно и через букву «с»

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