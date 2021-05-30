Как использовать iPhone в качестве камеры наблюдения

Расскажем.

iPhone вполне можно превратить в камеру наблюдения. Но для этого потребуется специальное приложение.

Рассказываем, что нужно сделать. Поэтапно.

Скачиваем приложение CCTV или Manything. Можно выбрать и другое аналогичное. Создаем учетную запись . Ставим смартфон в той комнате, за которой собираемся наблюдать . Устанавливаем девайс на спец. подставку (можно купить в Икее за пару сотен рублей, стильную, деревянную). Да, подключите айфон к сети , иначе батарею стриминг съест мгновенно. Теперь ставим то же приложение, что на айфоне на другой свой смартфон или ПК/ноутбук . Авторизовываемся в том же аккаунте, в котором ранее зарегистрировались на iPhone. Смотрим .

Да, iPhone далеко не лучший вариант для наблюдения. Лучше купить специальный девайс. Ту же смарт-камеру от Xiaomi с возможностью вертеться на 360 градусов. Куда более удобный вариант. И недорогой, к слову. Можно взять вот такую:

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