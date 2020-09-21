Как использовать компактную звонилку в iOS 14

Делимся секретами обновленной звонилки на iPhone.

Операционная система iOS 14, как известно, предложила новый интерфейс стандартной звонилки. Теперь она стала куда меньше. Компактная звонилка не занимает весь экран, как раньше, а находится в небольшом виджете в верхней части дисплея.

Главное преимущество тут даже не в размерах, а в том, что, когда вам звонят, вы по-прежнему можете использовать айфон, открывать приложения, серфить по сети. Ранее, если вы не хотели отвечать на звонок, но также не желали его сбрасывать, приходилось ждать пока звонок не завершится.

Рассказываем о секретах новой звонилки, а также показываем, как вернуть полноэкранную версию.

Для того, чтобы принять вызов, нужно нажать на зеленую кнопку. Отклонить — с помощью красной.

Любопытно, что даже после ответа вы можете использовать айфон в прежнем режиме (серфить по сети, листать инстаграм и так далее).

Звонилку можно спрятать. Достаточно смахнуть баннер снизу вверх.

Развернуть ее обратно можно с помощью маленького значка телефона в левом верхнем углу дисплея.

Можно отключить звук. Как? Просто проведите по виджету звонка вверх .

Полноэкранным звонилку можно сделать прямо во время звонка. Для этого проведите по баннеру вниз.

Да, когда экран айфона заблокирован, вы всегда видите полноэкранную версию звонилки.

К слову, если вам по каким-то причинам новая звонилка не по душе, вы можете вернуть старую, большую.

Просто пройдите по следующему пути:

«Настройки» → «Телефон» → «Входящие вызовы». Далее выбираем «Баннер» или «На весь экран».

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