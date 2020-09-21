Как изменить иконки приложений в iOS 14
Уникальная возможность.
Еще одна любопытная фишка iOS 14, о которой знают далеко не все, это возможность изменять внешний вид иконок приложений на свое усмотрение.
Делается это довольно просто с помощью приложения «Команды». Рассказываем как.
1) Открываем «Команды». Нажимаем значок + в правом верхнем углу. Далее кликаем на «Добавить действие».
2) В поиске набираем «Открыть приложение».
3) Выбираем нужное. Например, музыкальный проигрыватель Deezer.
4) Нажимаем на иконку с изображением трех точек. Вводим название команды и выбираем «Добавить на экран Домой».
5) Кликаем на иконку с изображением приложения. Нажимаем «Выбрать фото».
6) Находим в библиотеке снимков нужное вам изображение. Всё!
7) Пример:
8) Так это выглядит на рабочем столе айфона.
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