Как изменить почту по умолчанию на iPhone с iOS 14

Легко и просто.

Не нравится стандартное почтовое приложение от Apple? Хотите поменять его на Gmail? С iOS 14 это больше не является проблемой.

Рассказываем, как максимально быстро это сделать.

Для начала убедитесь, что у вас установлена iOS 14 и последняя версия приложения Gmail.

Затем выполните несколько простых действий.

1) Откройте «Настройки» на своем айфоне.

2) Найдите программу Gmail внизу и откройте ее.

3) Просто выберите «Приложение почты по умолчанию».

4) И установите нужное.

Всё! Готово.

Теперь при клике на отправку электронного сообщения на любом из сайтов будет открываться именно клиент Gmail.

В будущем велика вероятность, что список почтовых клиентов для установки по умолчанию расширится.

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