Как изменить почту по умолчанию на iPhone с iOS 14
Легко и просто.
Не нравится стандартное почтовое приложение от Apple? Хотите поменять его на Gmail? С iOS 14 это больше не является проблемой.
Рассказываем, как максимально быстро это сделать.
Для начала убедитесь, что у вас установлена iOS 14 и последняя версия приложения Gmail.
Затем выполните несколько простых действий.
1) Откройте «Настройки» на своем айфоне.
2) Найдите программу Gmail внизу и откройте ее.
3) Просто выберите «Приложение почты по умолчанию».
4) И установите нужное.
Всё! Готово.
Теперь при клике на отправку электронного сообщения на любом из сайтов будет открываться именно клиент Gmail.
В будущем велика вероятность, что список почтовых клиентов для установки по умолчанию расширится.
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