Как легко отключить рекламу в музыке «ВКонтакте»
И в этом ничего нелегального.
Несмотря на распространенность и доступность музыкальных стриминговых сервисов, многие по-прежнему слушают музыку по привычке через «ВКонтакте». При этом не все знают, что надоедливую рекламу при прослушивании музыку в соцсети можно отключить при помощи одной из стандартных функций iPhone. Рассказали, какую функцию необходимо включить.
Как легко отключить рекламу в музыке «ВКонтакте»
Шаг 1. Перейдите в меню «Настройки» → Конфиденциальность«.
Шаг 2. В самом низу списка параметров выберите раздел «Реклама».
Шаг 3. Активируйте опцию «Ограничение трекинга».
Шаг 4. Перезапустите приложение «ВКонтакте».
Готово! После включения опции, которая отвечает за ограничение рекламного трекинга, в приложении «ВКонтакте» пропадают рекламные вставки при прослушивании музыки. Это связано с тем, что реклама во «ВКонтакте» подпадает под фильтры целевой рекламы, которые блокируются штатными функциями iPhone.
Источник: Bloha.ru.
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Ее количество уменьшается, но она не отключается таким способом вовсе. Достаточно давно уже видел этот метод, слушаю часто музыку в ВКонтакте, реклама проскальзывает, просто значительно реже.