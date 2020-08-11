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Как легко отключить рекламу в музыке «ВКонтакте»

11 Авг, 2020

Как легко отключить рекламу в музыке «ВКонтакте»

И в этом ничего нелегального.

Несмотря на распространенность и доступность музыкальных стриминговых сервисов, многие по-прежнему слушают музыку по привычке через «ВКонтакте». При этом не все знают, что надоедливую рекламу при прослушивании музыку в соцсети можно отключить при помощи одной из стандартных функций iPhone. Рассказали, какую функцию необходимо включить.

Как легко отключить рекламу в музыке «ВКонтакте»

Как легко отключить рекламу в музыке «ВКонтакте»

Шаг 1. Перейдите в меню «Настройки» → Конфиденциальность«.

Шаг 2. В самом низу списка параметров выберите раздел «Реклама».

Шаг 3. Активируйте опцию «Ограничение трекинга».

Как легко отключить рекламу в музыке «ВКонтакте»

Шаг 4. Перезапустите приложение «ВКонтакте».

Готово! После включения опции, которая отвечает за ограничение рекламного трекинга, в приложении «ВКонтакте» пропадают рекламные вставки при прослушивании музыки. Это связано с тем, что реклама во «ВКонтакте» подпадает под фильтры целевой рекламы, которые блокируются штатными функциями iPhone.

Источник: Bloha.ru.

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1 Комментарий

  1. Hleb4ik666:
    03.03.2020 в 00:13

    Ее количество уменьшается, но она не отключается таким способом вовсе. Достаточно давно уже видел этот метод, слушаю часто музыку в ВКонтакте, реклама проскальзывает, просто значительно реже.

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