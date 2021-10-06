Как менять размер текста в приложениях на iOS 15 — во всех сразу или по отдельности

Читаем.

Расскажем, как менять размер текста в приложениях на айфоне с установленной iOS 15. Есть возможности настройки для всех программ сразу, либо для каждой по отдельности. В предыдущих iOS настройка была возможна только для всех приложений разом.

Показываем на примере Safari.

1) Заходим в Настройки, переходим в Пункт Управления.

2) Добавляем в список элементом Размер текста.

3) Включаем приложение. Например, Safari.

4) Свайпом запускаем Пункт управления и там выбираем аА.

5) Настраиваем размер текста. Либо только для Safari, либо для всего разом.

6) Наслаждаемся.

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