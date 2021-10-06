Как менять размер текста в приложениях на iOS 15 — во всех сразу или по отдельности
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Расскажем, как менять размер текста в приложениях на айфоне с установленной iOS 15. Есть возможности настройки для всех программ сразу, либо для каждой по отдельности. В предыдущих iOS настройка была возможна только для всех приложений разом.
Показываем на примере Safari.
1) Заходим в Настройки, переходим в Пункт Управления.
2) Добавляем в список элементом Размер текста.
3) Включаем приложение. Например, Safari.
4) Свайпом запускаем Пункт управления и там выбираем аА.
5) Настраиваем размер текста. Либо только для Safari, либо для всего разом.
6) Наслаждаемся.
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