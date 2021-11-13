Как на iPhone с iOS 15 изменить дату, время и место съемки сразу для нескольких фото

Полезная фишка.

В iOS 15 можно изучать и редактировать метаданные фотографий. Это весьма удобный способ. Раньше приходилось использовать сторонние приложения. Теперь же вы сразу можете увидеть дату, место и время съемки. Ну а если вам надо все это изменить? Да еще и не для одного фото, а сразу нескольких? Как быть?

А вот как:

1) Сначала заходим в Фото. Нажимаем Выбрать (правый верхний угол дисплея).

2) Выбираем нужные фото.

3) Теперь Поделиться (нижний угол слева).

4) Далее нажимаем на Изменить дату и время. Или Изменить геопозицию.

5) Вводим данные, которые хотим. Изменить.

Всё!

Интересно? А вот, что советуем почитать еще:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)