Как на iPhone с iOS 15 изменить дату, время и место съемки сразу для нескольких фото
Полезная фишка.
В iOS 15 можно изучать и редактировать метаданные фотографий. Это весьма удобный способ. Раньше приходилось использовать сторонние приложения. Теперь же вы сразу можете увидеть дату, место и время съемки. Ну а если вам надо все это изменить? Да еще и не для одного фото, а сразу нескольких? Как быть?
А вот как:
1) Сначала заходим в Фото. Нажимаем Выбрать (правый верхний угол дисплея).
2) Выбираем нужные фото.
3) Теперь Поделиться (нижний угол слева).
4) Далее нажимаем на Изменить дату и время. Или Изменить геопозицию.
5) Вводим данные, которые хотим. Изменить.
Всё!
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