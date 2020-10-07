Как настроить календарь на iPhone для всей семьи

Теперь вся семья знает, когда у сына тренировка по футболу, а у отца – совещание.

Всем нам бывает трудно что-то запланировать. Ещё труднее это сделать, когда у вас большая семья и у каждого свои планы. А в воскресенье всей семье обязательно нужно поехать к бабушке в гости. Теперь не придётся звонить каждому члену семьи. Уведомление придёт всем само.

Благодаря Семейному доступу можно делиться не только покупками в AppStore или iTunes. Ещё можно создать общий семейный календарь. Дети внесут расписание своих секций, родители – салоны красоты и автосервисы.

Упростить себе жизнь, оказывается, не так уж сложно:

Убедитесь, что у вас уже открыт и настроен Семейный доступ. Самое важное здесь – добавить всех членов семьи.

2. Открываем «Календарь». Нажимаем на плюсик, что добавить новое событие. Или переходим к уже заданному событию.

3. Там под главными настройками события будет строчка «Календарь». Нажимаем на неё и выбираем «Семья». Готово. Теперь общие события будут видны всем членам семьи.

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