В этом нет ничего сложного.

Большинство проблем с региональными ограничениями доступа к определенным ресурсам с iPhone и iPad сейчас решаются подключением по VPN, благо, доступных решений много. Но обойти запрет нужного сервиса или провайдера интернета можно и перенаправив свой трафик через прокси-сервер. О том, как настроить прокси на iPhone и iPad рассказали в этой инструкции.

Перенаправление трафика через прокси-сервер может понадобиться в самых различных случаях. Чаще всего — для получения доступа к сервису или сайту, который либо не поддерживает ваш регион, либо на него наложил ограничения провайдер интернета. Примером такого сервиса является Spotify (как слушать), который все никак не приходит в страны СНГ.

Купить прокси для iPhone и iPad вы можете на сайте Proxys.IO. Эти ребята ответят на все ваши вопросы и помогут с настройкой, если у вас что-то будет не получаться.

Как настроить прокси на iPhone и iPad

Шаг 1. Перейдите в меню «Настройки» → Wi-Fi.

Шаг 2. Нажмите на кнопку «i» возле сети Wi-Fi, к которой вы подключены.

Шаг 3. Нажмите на раздел «HTTP-прокси», который располагается в самом низу открывшейся страницы.

Шаг 4. Выберите «Вручную» и укажите IP-адрес и порт прокси-сервера (здесь список прокси по странам). При необходимости переведите переключатель «Аутентификация» в активное положение и укажите логин и пароль для доступа к прокси-серверу.

Готово! Теперь весь трафик с вашего iPhone или iPad отправляется через прокси-сервер. Проверить текущий IP-адрес устройства можно при помощи любого Whois-сервиса.

Настроить прокси на подключение по мобильному интернету на iPhone невозможно. Впрочем, в случае такой необходимости можно воспользоваться VPN.

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