Очень полезная функция!

Многие люди перед сном смотрят фильмы или читают книги на iPhone и iPad. Зачастую случается так, что человек уже уснул, а устройство продолжает работать. Как итог, на утро iPhone или iPad оказывается полностью разряженным и это, разумеется, вызывает неудобства. В этой инструкции мы расскажем о том, как настроить таймер сна на iPhone и iPad, по которому устройство будет автоматически блокировать экран.

Кому функция будет полезна

Особенно полезной функция автоматической блокировки дисплея iPhone или iPad по таймеру окажется людям, которые привыкли перед сном смотреть ТВ-трансляции, стримы, сериалы или видео на YouTube. Таймер выключит дисплей устройства, что не даст ему проработать впустую всю ночь. Таким образом, утром мобильный гаджет не придется первым делом ставить на зарядку.

Любителям почитать книги перед сном функция так же окажется крайне полезной, даже несмотря на то, что «читалки» обычно сами выключают экран после нескольких минут бездействия пользователя. Таймер просто просигнализирует вам о том, что время, отведенное на чтение, закончилось и пора засыпать. Лучше всего такой таймер использовать вкупе с функцией «Режим сна», которая помогает определить идеальное время для отхода ко сну.

Как настроить таймер сна на iPhone и iPad

Шаг 1. Запустите приложение «Часы».

Шаг 2. Выберите вкладку «Таймер».

Шаг 3. Нажмите на сигнал таймера.

Шаг 4. В самом низу открывшегося списка выберите пункт «Остановить».

Шаг 5. Установите необходимое время таймера (то, через которое экран iPhone или iPad заблокируется) и нажмите «Старт».

Через указанное время дисплей вашего iPhone или iPad автоматически заблокируется, вне зависимости от того какое приложение запущено на устройстве.

Смотрите также:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Поставьте оценку: (4,96 из 5, оценили: 28)

из 5, оценили: