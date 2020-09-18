Как настроить виджеты в iOS 14
Рассказываем и показываем.
Виджеты безусловно одно из самых важных и значимых нововведений в iOS 14. В нашей инструкции мы расскажем, как ими пользоваться, а также назовём самые полезные.
Начинаем.
Для того, чтобы установить виджет на экран айфона, зажмите палец на экране рабочего стола.
Затем нажмите значок + в левом верхнем углу дисплея.
Перед вами меню выбора виджетов.
Далее выбираем интересующий вас виджет. А после – его размер.
Надо понимать, что у одних виджетов размеров может быть три, у других – лишь два. Компоновка также может различаться.
Виджет может занимать до 75% рабочего стола. Виджетов на весь экран в iOS 14 пока нет.
Но зато можно разместить одновременно шесть компактных.
Самые полезные виджеты iOS 14
Вот самые полезные виджеты в новой прошивке от Apple.
Виджет Погоды
Виджет погоды позволяет видеть прогноз погоды на несколько часов (или дней, если выбрать максимальный размер) вперёд без необходимости постоянно открывать приложение.
Доступен в трёх размерах – маленьком квадрате, прямоугольнике и большом квадрате.
Виджет часто используемых приложений
Ещё один очень полезный виджет, который позволяет разместить в прямоугольном модуле 8 наиболее часто используемых вами приложений.
Виджет называется «Предложения Siri».
Виджет напоминаний
С виджетом напоминаний забыть что-то станет ещё труднее.
Виджет часов
Не забываем о часах. Большие часы куда информативнее маленьких.
Заряд аккумулятора
Виджет с зарядом аккумулятора, а также подключённых к айфону по Bluetooth аксессуаров, также безусловно полезен.
В будущем количество виджетов наверняка будет увеличиваться. Но и то, что уже есть, не может не впечатлять.
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