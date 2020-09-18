Как настроить виджеты в iOS 14

Рассказываем и показываем.

Виджеты безусловно одно из самых важных и значимых нововведений в iOS 14. В нашей инструкции мы расскажем, как ими пользоваться, а также назовём самые полезные.

Начинаем.

Для того, чтобы установить виджет на экран айфона, зажмите палец на экране рабочего стола.

Затем нажмите значок + в левом верхнем углу дисплея.

Перед вами меню выбора виджетов.

Далее выбираем интересующий вас виджет. А после – его размер.

Надо понимать, что у одних виджетов размеров может быть три, у других – лишь два. Компоновка также может различаться.

Виджет может занимать до 75% рабочего стола. Виджетов на весь экран в iOS 14 пока нет.

Но зато можно разместить одновременно шесть компактных.

Самые полезные виджеты iOS 14

Вот самые полезные виджеты в новой прошивке от Apple.

Виджет Погоды

Виджет погоды позволяет видеть прогноз погоды на несколько часов (или дней, если выбрать максимальный размер) вперёд без необходимости постоянно открывать приложение.

Доступен в трёх размерах – маленьком квадрате, прямоугольнике и большом квадрате.

Виджет часто используемых приложений

Ещё один очень полезный виджет, который позволяет разместить в прямоугольном модуле 8 наиболее часто используемых вами приложений.

Виджет называется «Предложения Siri».

Виджет напоминаний

С виджетом напоминаний забыть что-то станет ещё труднее.

Виджет часов

Не забываем о часах. Большие часы куда информативнее маленьких.

Заряд аккумулятора

Виджет с зарядом аккумулятора, а также подключённых к айфону по Bluetooth аксессуаров, также безусловно полезен.

В будущем количество виджетов наверняка будет увеличиваться. Но и то, что уже есть, не может не впечатлять.

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