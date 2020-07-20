Процесс стал сложнее, но все по-прежнему просто.

Буквально год назад любой желающий мог зайти на официальный сайт Apple, указать свой город и максимально быстро получить карту со списком всех расположенных поблизости авторизованных сервисных центров компании. Однако в один момент в Apple почему-то отказались от данной системы и сейчас для того, чтобы получить список авторизованных сервисных центров требуется обращаться в службу поддержки. Это не очень удобно, тем не менее, процесс крайне простой и занимает до 10 минут.

Важно! Мы рекомендуем узнавать адреса авторизованных сервисных центров Apple именно через поддержку. Дело в том, что в поисковых системах по запросу об официальном ремонте iPhone в вашем городе первые места в выдаче занимают сервисные центры, которые не имеют к Apple никакого отношения.

Как найти авторизованный сервисный центр Apple в вашем городе

Шаг 1. Перейдите на страницу обращения в службу поддержки Apple и выберите раздел iPhone.

Шаг 2. На странице «Какая проблема возникла с устройством iPhone» выберите раздел «Аккумулятор, энергия и зарядка».

Шаг 3. На открывшейся странице выберите пункт «Тема отсутствует в списке».

Шаг 4. Система предложит описать проблему. Для того, чтобы узнать список авторизованных сервисных центров необходимо запросить у Apple следующее:

«Добрый день! Где в [название_города] расположены авторизованные сервисные центры Apple?».

Совет! Система помощи Apple работает странно. Вводимое в этом окне сообщение не отобразится у сотрудника компании и его придется повторить непосредственно при контакте с ним. Поэтому сообщение рекомендуется скопировать в буфер обмена, чтобы не тратить время на его повторный набор.

После того, как вы введете описание проблемы нажмите «Продолжить».

Шаг 5. На открывшейся странице «Как вы хотите получить помощь?» выберите «Чат».

Шаг 6. Система запросит ввод серийного номера, IMEI или MEID вашего iPhone. Посмотреть эту информацию можно на iPhone в меню «Настройки» → «Основные» → «Об устройстве». С точки зрения просты ввода легче всего вводить IMEI, так как он содержит только цифры.

Шаг 7. На последней странице создания запроса укажите ваше имя, фамилию и адрес электронной почты и нажмите «Продолжить».

Шаг 8. Система подтвердит успешное выполнение запроса на новой странице. Нажмите «Начать новый сеанс чата» — это позволит уменьшить ожидания ответа.

Шаг 9. Когда вы будете соединены с сотрудником службы поддержки Apple останется лишь повторить свой запрос об авторизованных сервисных центрах. Спустя пару минут сотрудник компании ответит, предоставив полный список доступных в вашем городе официальных СЦ.

Готово! Указанные сотрудником Apple сервисные центры являются авторизованными.

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