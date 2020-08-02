Это очень просто, но знают далеко не все.

Способ создания рингтонов для iPhone при помощи iTunes многие пользователи смартфонов Apple называют неудобным. Спорить с ними сложно, поскольку процесс создания мелодии для звонка в iTunes назвать интуитивно понятным нельзя. К счастью, создать рингтон для iPhone можно и множеством других способов. Самый простой из них мы описали в этой инструкции.

Почему этот способ самый простой

Простота описанного ниже способа заключается в том, что никакого специального ПО для обрезания песен устанавливать не придется. Все происходит в режиме онлайн, а значит единственное, что вам понадобится — компьютер с доступом в интернет. Кроме этого, даже переименовывать получивший рингтон в формат .m4r не придется. Сервис сделает все сам.

Как обрезать песню для рингтона iPhone (самый простой способ)

Шаг 1. Перейдите на сайт сервиса mp3cut.

Шаг 2. Нажмите «Открыть файл» и выберите песню, из которой вы хотите создать рингтон. Добавить песню можно так же по прямой ссылке, из Google Drive или Dropbox.

Шаг 3. Выберите начало и конец рингтона, перемещая синие ползунки. Задать более точный интервал можно при помощи стрелок на клавиатуре.

Примечание: если вы хотите, чтобы рингтон начинался плавно, постепенно увеличиваясь в громкости, переведите переключатель «Плавное начало» в активное положение. Аналогичным образом работает и параметр «Плавное затухание», но уже для окончания рингтона.

Шаг 4. Выберите формат «Рингтон для iPhone».

Шаг 5. После того как создание рингтона будет завершено, нажмите «Обрезать». Большой плюс данного сервиса заключается в том, что загрузка обрезанной песни происходит прямая, без необходимости, например, просматривать рекламу.

Готово! На ваш компьютер был загружен рингтон уже в формате .m4r. Осталось лишь добавить его в iTunes и синхронизировать с iPhone.

Как загрузить рингтон на iPhone

Шаг 1. Запустите iTunes, подключите iPhone к компьютеру и выберите смартфон.

Шаг 2. Выберите раздел “Звуки” в столбце “На моем устройстве“.

Шаг 3. Перетащите созданный рингтон в окно iTunes для загрузки его на iPhone.

Вот таким несложным образом вы можете быстро создать рингтон и загрузить его на свой iPhone. Согласитесь, это куда проще, чем обрезать песню при помощи iTunes и вручную заниматься переименованием файла в нужный формат.

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