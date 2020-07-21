Как очистить вообще весь кэш на iPhone

Полезный гайд даже для опытных.

Хоть iOS и превосходит Android в технологическом плане, такое понятие, как «кэш» или временные файлы актуально и для «операционки» Apple. Чем так страшен кэш и как от него избавиться эффективным образом? Рассказали в этой инструкции.

Почему кэш желательно чистить

Начнем с того, что временные файлы занимают место в памяти iPhone. Когда большинство моделей iPhone располагали относительно небольшим объемом памяти, это было проблемой. Пользователи хотели очистить кэш, чтобы освободить место под приложения, игры или фотографии, для которых порой не оставалось свободных мегабайт в хранилище.

Сейчас эта проблема отошла на второй план. Многим пользователям с лихвой хватает даже 32 ГБ памяти на айфоне. И если пару гигабайт из них «сжирает» кэш, то в этом вроде как ничего страшного.

Другое же дело, что из-за кэша сам iPhone или конкретные приложения могут работать нестабильно. В частности, из-за временных файлов может уменьшаться время автономной работы iPhone. Например, официальное приложение YouTube с забитым кэшем может ощутимо потреблять заряд аккумулятора, на что пользователи регулярно жалуются.

В общем, чистить кэш — это полезно. Как это сделать?

1. Как очистить поверхностный кэш

Каждое приложение на iPhone создает пачку временных файлов при первом же включении. По мере использования приложения эти файлы обрастают данными и увеличиваются в размерах. Такие файлы входят в поверхностный кэш, удаление которого полностью безвредно. Очистка такого кэша происходит путем банальной перезагрузки.

2. Как очистить основной кэш

Самый увесистый кэш приложений включает в себя не только временные файлы, но и используемые пользовательские файлы, например, фото, присланные вложения, открытые документы и т.д. Поэтому сразу предупреждаем, что очищать кэш тех же мессенджеров (чаще всего он самый большой) нужно только после того, как все вложения сохранены на другом носителе. Иначе персональные данные просто удалятся.

Очистка основного кэша в iOS невозможна по нажатию кнопки, как в Android. Apple не стала добавлять эту опцию как раз-таки из-за того, что при очистке кэша зачастую удаляются и нужные пользователям файлы, хранящиеся в приложении.

Тем не менее, очистить такой кэш можно, причем легко. Достаточно удалить приложение и заново установить его из App Store. Можете проверять свободное место до и после переустановки. Если у приложения был увесистый кэш, то прямо в настройках можно будет увидеть прирост свободной памяти.

3. Как очистить кэш Safari

Если вы постоянно пользуетесь стандартным браузером Safari, то иногда нужно подчищать и его кэш. Доказано, что это ускоряет браузер. Частенько пользователи жалуются, что страницы в Safari загружаются с притормаживаниями. Так вот очистка кэша может это исправить.

Чтобы очистить кэш Safari необходимо перейти в меню «Настройки» — Safari и нажать «Очистить историю и данные». Обратите внимание на предупреждение iOS. Эта операция предусматривает удаление истории просмотра, файлов cookie и прочих данных просмотра. Не переживайте, сохраненные закладки не удаляются.

4. Может почистить кэш специальным приложением?

Все «специализированные» приложения для очистки кэша для iPhone — фейк, это давно проверено. Все подобные приложения только имитируют очистку кэша. В реальности же большинство из таких приложений в принципе ничего не делают, только выводят запрос о необходимости приобрести полную версию для «более глубокой очистки». Просто помните, что Apple не предоставляет сторонним приложением доступа к файловой системе. И уж тем более не позволяет удалять оттуда какие-либо файлы.

Что же касается единовременной очистки всех типов кэша на iPhone, то это возможно, но только путем восстановления устройства через iTunes. Подробно рассказывали про такую процедуру в этой инструкции.

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