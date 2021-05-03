Как одновременно открыть в браузере на iPhone две страницы

Или даже три.

В Safari на вашем айфоне одновременно (на одном экране) две страницы открыть не получится. Но это вовсе не значит, что это невозможно вовсе. Достаточно скачать небольшое бесплатное приложение и, вуаля, вы сможете насладиться сразу двумя или тремя открытыми сайтами на одном экране.

Удобно. Рассказываем, что надо сделать.

1) Первым делом сходите в App Store, там скачайте браузер Split Web Browser.

2) Открываем. Вот, что видим.

3) Да, по умолчанию установлены две страницы. Но можно увеличить их количество (хотя это уже не так удобно.

4) Но, если очень надо, зайдите в Настройки -> Split -> Rows и выберете нужное количество.

5) Три выглядит так.

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